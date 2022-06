Yulen cuenta cómo se siente con respecto a Anabel mientras Desy se convierte en expulsada definitiva

Después de que Juan Muñoz abandonara Supervivientes y Desy fuera repescada, Marta Peñate se convirtió en el nuevo parásito de la edición y tuvo que batirse contra la exgranhermana en el televoto hasta este domingo, cuando finalmente el público decidió que fuera la concursante de La isla de las tentaciones fuera quien se quedara en Honduras. Tras una semana juntas, unos días en los que han protagonizado unos momentos memorables, la novia de Tony Spina se ha derrumbado al enterarse de que su amiga debía volver a España y en cuanto han pronunciado el nombre de la quinta eliminada definitiva ha roto a llorar desconsoladamente. "Gracias por hacerme reír y sacar mi mejor versión", ha dicho la superviviente entre lágrimas mientras su compañera la consolaba. "Te has enfrentado a cosas peores. Estás ya casi en la recta final así que no le des el gusto a más de cuatro aquí", ha dicho para despedirse la expulsada.

"Te mereces lo mejor", ha dicho para despedirse de Desy, que ha añadido unas bonitas palabras a su amiga: "Tú te tienes que quedar aquí porque me tienes que hacer tita", ha relatado la expulsada dejando ver los planes de futuro que tiene Marta con su pareja. Además, durante la gala los espectadores han podido ver lo que dice Yulen sobre Anabel Pantoja y la situación que ella tiene fuera con su ex pareja Omar Sánchez cuando se pensaba que las cámaras no le estaban grabando, desahogándose con Anuar y Tania y expresando cómo se siente. "Y yo soy el pringado que está por ella. Me siento como un segundo plato", ha dicho el esgrimista antes de darse cuenta de que el equipo del programa estaba detrás de él. "Para una vez que hablo...", ha añadido después de que le avisaran sus compañeros.

"Estamos aquí y eso no es fuera, donde ella tiene otras cosas. Si ya es difícil estar en diferentes playas sin poder hablarlo con ella, es más difícil pensar en lo que ella tiene en su cabeza", ha continuado diciendo Yulen, que ha escuchado atentamente cuando Anuar le ha recordado la situción de la influencer, que ha tenido una relación durante cuatro meses y cuatro años y sigue casada. "Lo que pasa es que yo soy el segundo, soy el tercero. Yo sé lo que quiero, lo que no quiero es esperar como un palomo a ver si ella quiere o no", ha expresado el deportista muy decidido. Pero no solo eso, el esgrimista piensa que la sobrina de la cantante no está siendo clara con él: "Me da a entender una cosa y luego me da a entender otra", ha añadido, dejando claro que sus prioridades son diferentes a las de la colaboradora de Sálvame.

Además de las palabras de Yulen sobre Anabel, Alejandro ha vuelto a estallar por las "mentiras" de Tania. Después de que el pasado jueves el programa descubriera que Anuar y su equipo habían hecho trampas con el fuego y que sus compañeros intentaron encubrirlo, el que fuera mister España ha considerado que su novia no ha sido clara y le ha recriminado la actitud que tuvo con él cuando ella sabía que había un pacto entre todos. "Deberías ser más empática conmigo, que soy tu novio", ha comentado el superviviente, esperando que su pareja no vuelva a "engañarle" más.