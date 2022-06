Anabel Pantoja sale nominada junto a Alejandro, Tania y Mariana mientras confiesa su 'atracción' por Yulen

Después de que Marta Peñate se convirtiera en parásito, hasta que el próximo domingo el público decida si ella o Desy deben volver a España y abandonar Supervivientes definitivamente, los concursantes han tenido que enfrentarse a las temidas nominaciones. Con Ignacio de Borbón y Anuar Beno como líderes de sus respectivos equipos, que ganaron las pruebas de resistencia a sus compañeros, Anabel Pantoja, Alejandro Nieto, Tania Medina y Mariana Rodríguez se han convertido en los nuevos nominados de la semana. Además, durante las votaciones, la sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a hablar sobre sus sentimientos por Yulen, quien hace unos días reveló todo lo que necesitaba en la playa a su compañera. "Cuando te separan de alguien y te acuerdas mucho de esa persona… la separación te hace darte cuenta de cosas. Pero es lo que él dice, no hemos hablado nada. Tenemos que hablar y vernos fuera. Yo ahora estoy en un concurso, entré sola y saldré sola", ha dicho la influencer, afirmando que le "atrae".

"Él es una de las personas que quiero que salga conmigo de la mano. Claro que me atrae si no, no le hubiera escrito esa carta. Es un niño que me ha ido ganando cada día. Tengo ganas de estar conviviendo con él en vez de estar en la otra playa", ha añadido Anabel a Jorge Javier Vázquez. La prima de Kiko Rivera también le ha explicado al presentador que no se cree los comentarios de sus compañeros sobre que el esgrimista se está aprovechando de su popularidad para llegar más lejos en el concurso. No lo he hecho público ni pensaba que iba a llegar a más. La gente puede opinar y puede juzgar. Yo me voy a quedar con él seguro en mi vida, de la forma que sea", ha dicho la colaboradora de Sálvame, comentando además que de ser verdad ya lo verían fuera del concurso.

En esta gala especial de los viernes, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz han llegado a plató tras convertirse en el segundo y tercer expulsado del programa, aunque el humorista fue quien decidió de abandonar el reality tras sentirse saturado cuando el televoto había decidido que fuera la exconcursante de Gran Hermano quien fuera eliminada. "Ya no me sentía con fuerzas, estaba al límite. No me encuentro un poquito mal, estoy bastante mal. Me hubiera gustado aguantar un poco más, pero mi salud no me lo permite y mi salud está por delante de todo. Sé que no hubiera ganado porque hay gente que vale mucho más que yo, pero lo he intentado y no ha podido ser", ha dicho el humorista, añadiendo que lo mejor ha sido vivir la experiencia y disfrutar de los paisajes y preciosas playas.

Sobre quién quiere que gane el concurso, Juan ha explicado que Yulen Pereira es el perfecto superviviente y tiene "todos los números" para hacerse con el premio. Pero además, el comediante ha revelado que Ana Luque también le ha sorprendido porque con solo diez años menos que él es una mujer "muy luchadora y muy válida, alguien que puede llegar a conseguir triunfar. "Quiero agradecer a todos el apoyo que he tenido y pedir disculpas por no haber estado a la altura. Me voy pero con la cabeza alta porque he luchado todo lo que he podido", ha dicho Muñoz entre lágrimas.