Anabel Pantoja conoce a la madre de Yulen y el esgrimista oficializa su relación

A Anabel Pantoja y Yulen Pereira se les enamora el alma cada vez que se ven y su relación crece cada día durante su aventura en Supervivientes. De hecho, el esgrimista ha reconocido frente a su madre, que ha visitado Honduras sorprendiendo a su hijo, que él y la sobrina de Isabel Pantoja "son novios". "No hay nada más feliz que mi madre de su 'ok', que eso viniendo de Arelys ya es mucho. Ayer lo hablamos Anabel y yo, y sí somos una pareja", ha dicho el deportista, muy contento con estar junto a su matriarca y a su chica en esta dura experiencia. Pero antes del reencuentro entre madre e hijo, la prima de Kiko Rivera ha podido ver por primera vez a su suegra, reconociéndola nada más verla. Fundiéndose en un cariñoso abrazo, las muestras de cariño, los besos y los halagos no han faltado en este encuentro que se ha caracterizado por la efusividad de ambas.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

La sobrina de la intérprete de Así fue ha dicho a su suegra lo mucho que su hijo habla de ella, las cosas que tienen en común entre las dos y lo mucho que le apetece comer los platos que prepara en casa para toda la familia. "Yo estaba convencida de que te iba a ver en mi casa, se lo decía a mucha gente que lo tenía claro", ha dicho Arelys a Anabel, que ha confesado saberlo todo sobre la madre del esgrimista. "Tienes un hijo que vale millones. Le tenga o no, lo quiero en mi vida siempre. Gracias por parirlo tú y Manuel", ha expresado entre gritos la influencer. Pero cuando la colaboradora de Sálvame ha sido preguntada por cómo se presentaría ella, si como novia o qué, la prima de Isa Pantoja ha evadido la cuestión y ha respondido que simplemente es "Anabel" y que la quiere tener tanto a ella como a su hijo todo lo que le dejen.

Además, Arelys ha sorprendido con un comentario refiriéndose a su hijo en el que ha pedido a Anabel que tuviera "paciencia con él". Y ante esa situación, la influencer ha querido bromear y ha desvelado algo que le dijo Yulen hace unos días sobre su madre: "Me amenazaba y me decía, Arelys a lo mejor no te quiere", ha dicho la colaboradora de Mediaset entre risas. Pero no solo eso, la sonrisa no se le ha quitado de la boca en ningún momento a la superviviente, quien no daba crédito a lo que estaba viviendo: "No es mi madre, pero como si lo fuera. Es que lo sé todo de ella", ha reconocido.

VER GALERÍA

El mal trago de Anabel Pantoja en 'Supervivientes': huye al pensar que Omar Sánchez tiene pareja

"Muchas gracias por cuidar de él", ha dicho la madre de Yulen a Anabel, revelando además que las puertas de su casa van a estar siempre abiertas para ella. Pero mientras suegra y nuera se han conocido y visto por primera vez, la madre de Anabel, Merchi, ha mandado un duro mensaje a la madre del esgrimista, que hace unos días no tenía tan clara la relación de su hijo con la influencer. "Qué falsedad, madre mía, ¡Qué ingenua mi hija! Sabía perfectamente que mi hija la recibiría con todo su corazón y alegría. Y no le ha importado no recibir su merecida visita. Qué pena me ha dado. Pero ella es transparente, lo que otras no", ha dicho en sus perfilles sociales.