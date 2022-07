Anabel Pantoja y Alejandro Nieto: así han quedado los supervivientes tras cortarse el pelo

Los concursantes de Supervivientes se enfrentaron hace unos días a la llamada 'mesa de las tentaciones', donde uno a uno fueron descubriendo las recompensas que más deseaban y que pudieron conseguir a cambio de aceptar una dura penitencia. La sobrina de Isabel Pantoja inauguró el reto y se quedó asombrada al ver una hamburguesa XXL que pudo haber sido suya a la primera si se rapaba la cabeza. Y aunque la influencer no aceptó el trato, finalmente sí se comprometió a cortarse 25 centímetros de su cabello en la gala de este jueves 30, algo que ha cumplido en directo. Lara Álvarez ha sido la encargada del corte de pelo, pero además ha ofrecido a la sobrina de Isabel Pantoja un plato de patatas fritas si se dejaba cortar más, algo que la prima de Kiko Rivera no ha querido. "Ponme la raya en medio para hacérmelo bien. De la comida ya no queda nada, no dejé nada. La mayonesa casi no llega a la playa", ha confesado la colaboradora de Sálvame.

Ana Luque ha tratado de convencer a su compañera para que se atreviera con alguno centímetros más, pero no lo ha conseguido. "Si no lo haces tú, con el hambre que tengo lo hago yo", ha dicho la amiga de Olga Moreno, poniendo de ejemplo a la exmujer de Antonio David cuando en su edición también se atrevió a dejarse media melena. Sin aceptar finalmente la proposición del concurso, la colaboradora de Sálvame ha confesado que no se creía lo que estaba haciendo e incluso ha dicho que le dolía "el corazón" al ver caer los mechones porque su imagen es muy importante para ella.

Lara ha consolado a la sobrina de Isabel Pantoja mientras la concursante también ha intentado convencer a la organización para que le regalara más comida. "Deja de moverte que al final te voy a hacer un trasquilón", ha dicho la presentadora con las tijeras en la mano. "Probablemente te has quitado 15 años. Pareces mucho más joven", ha dicho Carlos Sobera a Anabel, que quiere quedarse un mechón para recordar este momento. "Tienes un rollazo increíble, te lo juro por Dios", ha exclamado Alejandro Nieto al ver el corte.

Alejandro, que en un principio no quiso cortarse el pelo pero que finalmente hizo un trato por dos pizzas, se ha quedado encantado con su nuevo look: un rapado al uno. Con un peluquero hondureño que ha acudido especialmente para realizar el corte, el que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha bromeado con Kiko Matamoros diciéndole que se lo donaba y el colaborador de Viva la vida se lo ha puesto en la cabeza para ver cómo le quedaba. "¡Estás muy guapo!", ha gritado Tania desde España para que su novio se quedara tranquilo, algo que le ha hecho especial ilusión.

