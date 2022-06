Anabel Pantoja y Alejandro Nieto aceptan cortarse el pelo a cambio de comida en 'Supervivientes'

Ignacio de Borbón, Anabel Pantoja, Kiko Matamoros o Nacho Palau han protagonizado durante estas semanas duros enfrentamientos por culpa de la comida en Supervivientes, algo por lo que el programa les ha propuesto un juego de premios y castigos. Por primera vez, los concursantes se han enfrentado a la llamada 'mesa de las tentaciones' y uno a uno han ido descubriendo las recompensas que más deseaban pero para poder disfrutarlas han tenido que aceptar una dura penitencia. La sobrina de Isabel Pantoja ha inaugurado este reto y se ha quedado asombrada al ver una hamburguesa XXL que podía ser suya si se rapaba la cabeza. "No, qué va. Raparme no, la melena si la negocio, pero al cero no", ha dicho la influencer, comprometiéndose después a cortarse 25 centímetros de su cabello el próximo jueves a cambio de este suculento plato.

El siguiente en enfrentarse a los premios y penitencias ha sido Nacho Palau, que ha aceptado una tarta entera de chocolate a cambio de ser el único encargado de abrir cocos y almendras en la playa. Pero no solo eso, el concursante no podrá comer nada de lo que pele a sus compañeros durante un tiempo ilimitado. "Podéis compartir las recompensas pero si alguno incumple el trato tendrá una dura sanción por parte de la organización", ha dicho Lara Álvarez a los concursantes. Además, la madre de Yulen Pereira, que pudo conocer por primera vez a Anabel Pantoja, ha preparado los platos preferidos de su hijo, la comida "latina" y "de casa" que tanto le gusta al esgrimista. "Es el pollo de mi madre, dios qué rico! Mamá, te amo", ha dicho el deportista tras aceptar el reto de llevar siete días únicamente un tanga.

Ana Luque, que se ha convertido en una de las confidentes de Anabel, se ha alegrado infinitamente al ver un enorme cuenco de chucherías, por lo que no ha dudado ni un segundo en aceptar vivir atada de pies con unos grilletes y permanecer en silencio "hasta nueva orden". De hecho, solo podrá comunicarse con sus compañeros escribiendo en una pizarra. Con mucha pena al ver que su amiga influencer debía cortarse el pelo al cero a cambio de su recompensa, la amiga de Olga Moreno también se ha ofrecido a cortar su melena para que la prima de Kiko Rivera no tuviera que raparse, todo un gesto que Lara Álvarez ha señalado y ha dicho que era posible. "Bueno, me lo pienso y os digo", ha dicho Ana cogiendo sus dulces y yéndose con sus compañeros.

A cambio de dos calzones (una versión de la pizza), Alejandro Nieto ha aceptado a raparse el pelo al uno, aunque ha tenido que negociar con la organización porque en un principio solo le habían ofrecido uno. En cuanto a Kiko Matamoros, el colaborador se ha comprometido a ser el único que vaya a pescar estos días a cambio de un delicioso flan y unas natillas. "Fastidio a los compañeros y el problema es para ellos porque acepto la penitencia", ha dicho el superviviente, que había incluso ofrecido cortarse el brazo porque tenía mucho hambre siendo uno de los participantes que menos sale al mar a por peces. Después de ver la hamburguesa de Anabel, a Ignacio de Borbón le sabía a poco su plato de canelones, pero tras debatirse entre aceptar o no su recompensa, finalmente el primo lejano de Felipe VI ha aceptado vivir a ciegas también hasta nueva orden.