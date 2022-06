Ana Luque y Anabel Pantoja, dos amigas y confidentes que se apoyan en los malos momentos

Anabel Pantoja y Ana Luque han encontrado la una en la otra a alguien a quien poder contar sus cosas y expresar sus sentimientos mientras pasan los días en Honduras. Ambas concursantes dan largos paseos, cogen lapas y caracolas juntas, hablan largo y tendido y muestran que pueden confiar sus pensamientos cuando están con el ánimo bajo, convirtiéndose en todo un apoyo y siendo confidentes de sus malos momentos en la isla. Hace unos días que la amiga de Olga Moreno prestó toda su atención a las preocupaciones de la sobrina de Isabel Pantoja con Yulen Pereira y lo que podría estar pensando él cuando estaban en ubicaciones distintas. Pero ahora le ha tocado escuchar a la prima de Kiko Rivera los lamentos de su amiga por lo mucho que echa de menos a su pareja. "Todo el mundo sabe de alguien de su familia y yo hace dos meses que no sé nada de mi marido y también tengo derecho", ha dicho la superviviente entre lágrimas mientras Anabel la consolaba.

VER GALERÍA

Las primeras disputas llegan a 'Supervivientes': Desy y Ana Luque discuten por Olga Moreno

Ana no ha podido evitar acordarse de su familia al ver que algunos de sus compañeros han podido tener contacto con sus parejas, una ausencia que a estas alturas de concurso ya "le pesa". "Soy buena y tengo mis sentimientos", ha dicho la amiga de Olga Moreno, derrumbada mientras Anabel le ha limpiado las lágrimas y le ha intentado consolar. "¿Te piensas que no te van a traer a nadie con lo bien que lo estás haciendo?", ha preguntado la influencer para animar a su amiga, que ha insistido en que no sabe tampoco nada de sus dos hijas. "Les echo mucho de menos porque me da mucha nostalgia al no haber estado tanto tiempo separada de ellos. Me emociono, perdonad", ha continuado diciendo la superviviente para explicar su tristeza en estos momentos.

Tras su gran sofocón, Ana y Anabel han decidido dar un paseo por la playa para continuar hablando de sus sentimientos, un momento que la sobrina de la cantante ha aprovechado para confesar que se pone nerviosa cuando sale nominada porque piensa que los espectadores pueden considerar que como ya ha estado unos meses allí, es tiempo de que vuelva a España. Juntas también han ido a por caracolas y la prima de Isa Pantoja le ha contado la teoría que tiene sobre estos moluscos cuando van a por ellos. "Nos oyen y cuando nos acercamos se tiran al mar como método de defensa. Lo tengo comprobado", ha contado la colaboradora de Sálvame, sorprendiendo a la empresaria, que ha dicho que pueden hacer juntas "un estudio o una tesis" sobre este método de supervivencia de estos animales.

VER GALERÍA

Los motivos por los que Anabel Pantoja se ha quedado sin defensores en el plató de 'Supervivientes'

Después de la dura jornada de trabajo, en la que Ana y Anabel también ha recogido almendras, ambas concursantes han decidido irse a dar un refrescante baño en las turquesas aguas de su isla, donde han hablado sobre lo que más echan de menos estando en Supervivientes. "Si me voy antes que tú me hoy a hartar de comer. Lo que más echo de menos es una cama y un baño donde hacer mis necesidades, sin duda. Mira que tengo hambre, pero es lo que más quiero", ha dicho la colaboradora, escuchando que lo más le apetece a su confidente es comerse "un camperito" (un bocadillo típico de Málaga).