Nacho Palau le gana el duelo a Kiko Matamoros y se salva de la nominación

Tras la expulsión definitiva de Mariana Rodríguez, ya se conoce la nueva lista de nominados para esta semana, formada por Ignacio de Borbón, Nacho Palau, Yulen Pereira y Kiko Matamoros. Después de varios días en los que el público ha votado, el que fuera pareja de Miguel Bosé ha sido quien se ha salvado en la gala emitida en Tierra de nadie. "Gracias, gracias, gracias. Os quiero, hijos. Os quiero, público. No me lo esperaba, siempre te queda la cosa... pero no sé. Esto supone mucho", ha confesado muy emocionado y viendo la gran sorpresa que se han llevado todos, ya que su amigo y compañero Matamoros ha sido quien más apoyo ha tenido semana tras semana.

Kiko Matamoros, el más 'odiado' entre sus compañeros pero el más salvado por el público

Muy abatido tras los últimos encontronazos con sus compañeros, Nacho ha confesado a Ana Luque lo cansado que está de las múltiples disputas y enfrentamientos que está teniendo en en Honduras, donde día a día siente que nadie le comprende. La falta de comida ha provocado que muchos de los concursantes acusen al ex de Miguel Bosé de robar alimentos y de tener una mala actitud desde que se levanta, algo que ha molestado mucho al ceramista."Todo el mundo en contra. Es muy mucha tela y estoy cansado. Me cojo mi leche, mis almendras... Y todo parece que pasa que el Ignacio de Borbón o Alejandro queden fenomenal y yo no", ha dicho el superviviente, defendiéndose de algunas de las acusaciones y expresando malos comportamientos que otros participantes hacen y no se les dice nada. "Siempre es culpa mía y cuando hago otras cosas como aguantar el fuego no pasa nada. Estoy harto y me parece excesivo", ha añadido Palau.

Nacho ha reconocido también que quizá se pase de egoísta con la comida, pero ha asegurado que sus compañeros son muy insistentes "machacándole". "Cuando no es la pullita de uno es la del otro. Mantener el ánimo así es bastante difícil", ha dicho el concursante, excusándose en que Supervivientes es un juego y que los robos de comida entran dentro de la estrategia. Después de sus palabras, Ana, uno de sus grandes apoyos en el reality de Mediaset, le ha pedido que no se victimizase y que se integrase más en el grupo, ya que es demasiado independiente. "Muchos se quejan ahora pero no les ha faltado de nada. A Kiko le he dado hasta los cocos cortados y ahora me da unas chuches y soy un chungo, echándome en cara cosas que ya han pasado", ha continuado diciendo Palau.

Yulen cuenta que Anabel le escribió antes del concurso y la advertencia que le hizo su prima sobre ella

Además, el que fuera 'amante bandido' de Miguel Bosé durante 26 años ha recibido la visita de su sobrino Yago, quien le ha recomendado cambiar de actitud frente a todas estas adversidades: "Cambia el chip porque ir con mala leche todo el día no te vale para nada", ha dicho el familiar del ceramista. "Son 4 y me quieren quitar del medio. Yo me quiero quedar, pero no pensaba que esto era tan heavy. Yo no soy así, el machaque me ha hecho que yo no pueda estar como estoy contigo porque no he congeniado con mucho con nadie. No puedo hablar así con ninguno", ha expresado Palau a su sobrino.