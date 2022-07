Alejandro Nieto, míster España en 2015, gana 'Supervivientes'

Alejandro Nieto ha ganado Supervivientes 2022. Después de que Ignacio de Borbón perdiese el duelo contra Nacho Palau y quedara en cuarta posición, Marta Peñate, el novio de Tania Medina y el que fuera pareja de Miguel Bosé han tenido que disputar un primer y espectacular juego (tenían que construir torres con pedestales en ocho minutos con mucho equilibrio, destreza y velocidad) que se ha desarrollado en los exteriores del plató. Los dos que mejor resultado han obtenido (el míster España y el ceramista) han protagonizado después la mítica prueba de apnea del programa, mientras que la exgranhermana ha esperado para someterse al voto de la audiencia junto al concursante que ha permanecido menos tiempo bajo el agua, que tras pocos segundos ha sido Palau, quien ha quedado finalmente como tercer finalista del reality de Telecinco.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja y Yulen Pereira: así ha sido su frío primer reencuentro en Españ

Marta, que ha quedado como segunda finalista de Supervivientes, y Alejandro han vivido unos momentos muy tensos antes de saber quién de los dos eran el ganador, pero además ambos han respondido a varias preguntas sobre sus compañeros de concurso. El que fuera participante de La isla de las tentaciones cree que Charo Vega ha sido la peor concursante; Kiko, el más estratega y tramposo; Ana Luque, la más veleta; Desy, la más divertida; Nacho Palau, el más egoísta y mentiroso y Ainhoa Cantalapiedra, la que más ha criticado al resto de participantes a espaldas del resto. En cuanto a la canaria, está de acuerdo con que la primera expulsada fue la que menos se ha esforzado en Honduras; con que la exgranhermana fue quien más les hacía reír y con que Matamoros fue quien más engañaba a todos en los retos, pero piensa que el hermano de Asraf es quien más pensado tenía el juego y quien más mentía; que Ignacio de Borbón fue quien menos compartía las cosas, y que Anabel fue la que más daba todo lo que tenía y que la que más verdades ha dicho ha sido ella misma.

Además, minutos antes de saber quién de los dos era el vencedor, Jorge Javier ha explicado a los espectadores que finalmente Olga Moreno había decidido no ir al último programa para dar el premio. "El programa ha invitado a la ganadora de la edición anterior para que diera el talón al vencedor este año, como se ha hecho el resto de ediciones, pero ha declinado nuestra petición", ha dicho Jorge Javier Vázquez sin pronunciar en ningún momento el nombre de la exmujer de Antonio David Flores y añadiendo que por eso ha sido Lara Álvarez quien iba a entregar el cheque de 200.000 euros. "Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal. A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está… No pasa nada", ha expresado ella horas antes a Europa Press.

VER GALERÍA

De ser el más odiado a favorito del concurso: así ha sido el paso de Alejandro por Supervivientes

El ganador de esta edición, que tiene 32 años, ha permanecido 93 días de convivencia y de experiencia extrema en los que ha demostrado ser un absoluto campeón frente al resto de sus compañeros. Eso sí, a pesar de ser uno de los concursantes más criticados, el míster España ha sido tres veces líder y siempre ha conseguido salvarse durante sus cuatro nominaciones. Pero no solo eso, uno de los mayores hitos dentro del reality fue su duración en la noria infernal junto a Ignacio de Borbón: más de 13 minutos en los que fue vitoreado por la dureza del reto. Y aunque todavía no se sabe lo que hará con el premio, lo cierto es que Alejandro debe entregar 3.000 euros a Kiko Matamoros por perder una apuesta. El colaborador de Sálvame siempre dijo que el concursante sería el triunfador de la edición, motivo por el cual se jugaron dicha cantidad.

VER GALERÍA