Ignacio de Borbón se queda a las puertas de la gran final de Supervivientes 2022. Una despedida que daba el pistoletazo de salida a una noche repleta de emociones en la que los espectadores podrán conocer el nombre del flamante ganador de esta edición. Cuatro merecidos finalistas, pero tan solo un ganador que tocará la gloria y se alzará con el suculento chequé de 200 mil euros. Precisamente, la gala ha comenzado con las imágenes del viaje de vuelta a España de Ignacio de Borbón y Nacho Palau, los dos aventureros que se han tenido que enfrentar a la última, y decisiva, nominación. Ambos llegaban en el mismo helicóptero, y, a pesar de que estos últimos días, han sido protagonistas de discusiones propiciadas por la falta de alimentos y la tensión de tener su futuro en el aire, ambos han compartido risas y buena sintonía.

A pesar de haber sido líder en 7 ocasiones a el benjamín de la edición le ha costado cara las continuas discusiones que ha tenido con el resto de sus compañeros de grupo, que lo señalaban como ambicioso, egoísta con la comida y perezoso en las tareas de convivencia diaria. "He aprendido mucho, he madurado, mucho mucha suerte a todos". De la misma manera, ha confesado que le gustaría que Marta Peñate se alzase con la victoria. "Aunque hemos tenido problemas, me quedó con nuestros primeros días. Eres un chico genial", le decía la exparticipante de La isla de las Tentaciones. Unas palabras de cariño a las que se ha sumado Alejandro Nieto, que se ha autodefinido como un hermano mayor un poco cañero para Ignacio, que ha logrado sacar su lado más competitivo en el concurso.

A pesar de haberse quedado rozando el podio con la punta de los dedos el robinson ya se sentía vencedor por haber resistido más de 90 días viviendo en Honduras con la más duras de las condiciones. "Para mí esta aventura ha sido un sueño, me encantaría llegar hasta la final, me quiero quedar, quiero ganar. Estoy agradecido de corazón por las personas que me han apoyado", ha explicado el primo lejano de Felipe VI. Igualmente, ha expresado que su mayor deseo no es ni comida ni opulencias materiales, sino poder abrazar de nuevo a su familia, en especial a su madre, que le espera con ansias en el plató, su hermana pequeña y su padre, que ha reconocido que su hijo es un auténtico guerrero, y, que, estaba muy preocupado por su delgadez.

Por su parte, la expareja de Miguel Bosé ha querido agradecer el esfuerzo de todos los que le han apoyado con sus votos. y se ha acordado en estas últimas palabras de los pequeños de su casa, a los que espera proporcionarles un futuro mucho mejor y más estable con el dinero del premio. "Sé que mis hijos están orgullosos de su padre, que me están viendo, que los quiero mucho, que vamos a la final y a ganar si se puede", ha confesado el ceramista con la voz un poco tomada por los sentimientos, ya que uno de los mayores retos para él ha sido afrontar el estar separados de ellos durante tantas semanas.

