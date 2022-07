'Supervivientes': cuándo, dónde y qué esperar de la final del concurso

Tras la expulsión de Anabel Pantoja, que se quedó a las puertas de la final de Supervivientes 2022, Alejandro Nieto y Nacho Palau se jugaron en la noria infernal la primera plaza para disputar el podium del concurso. Después de varios minutos muy tensos, el que fuera mister España consiguió ganar el duelo al ceramista, al que pidió disculpas minutos después por haber decidido que fuera él quien se quedara como nominado junto a Ignacio de Borbón, provocando que Marta Peñate lograra la segunda plaza para el último programa del reality. Así, los cuatro concursantes, que ya se han despedido de Honduras, llegarán el próximo jueves 28 de julio a los platós de Mediaset, donde a partir de las 22:00 se celebrará la gala, para conocer cuál de los dos nominados se queda a las puertas de ganar los 200.000 euros y quién de los otros tres se alza como vencedor de esta extrema edición.

Alejandro Nieto asegura que la expulsión de su pareja Tania Medina le ha beneficiado en 'Supervivientes'

Una vez que la audiencia haya decidido si Ignacio de Borbón o Nacho Palau es el tercer finalista y opta por conseguir el ansiado premio, el concursante salvado (será un duelo muy reñido porque ambos se han salvado varias veces de la expulsión) deberá disputar dos importantes juegos, como el de la apnea, contra Marta Peñate y Alejandro Nieto. Y aunque todavía no se saben más detalles de la mecánica de la final, si el programa transcurre como el resto de la ediciones, estas pruebas prometen ser determinantes en el devenir de la noche, donde los dos ganadores se enfrentarán a un último voto gratuito de la audiencia de la web de Telecinco.

Con Jorge Javier Vázquez como conductor de la gala, que ha estado a punto de no poder presentar los últimos programas por culpa de las secuelas provocadas por la Covid-19, el ganador debería recibir el cheque de la mano de Olga Moreno, la anterior vencedera de Supervivientes. Todavía está en duda si la exmujer de Antonio David Flores acudirá o no a la cita porque, tal y como ella dijo hace unos días durante la gala de Conexión Honduras, "hay cosas que son complicadas". "Todos lo sabéis. Me encantaría porque le debo muchísimo a todos los que están por aquí detrás, pero me cuesta mucho trabajo entregarlo", relató la exconcursante a Ion Aramendi.

De su papel como periodista a gran maestra de ceremonias: así ha cambiado Marta Peñate en el concurso

A pesar de que a Olga le encantaría dar el premio a Alejandro Nieto porque ha sido "el mejor superviviente", lo cierto es que la ganadora de la anterior edición confesó que, aunque las razones no tienen nada que ver con ella, lo cierto es que está resentida. "Por sentimientos, por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen", explicó Moreno, que tiene dudas porque tras el documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Jorge Javier Vázquez, presentador de Supervivientes, se posicionó contra el exguardia civil, quien todavía era su marido. "A ver cómo lo hace la ganadora de 2021 cuando tenga que venir al plató a entregar el cheque a la señora o señor ganador de este año después de haberme vetado. Yo de mi plató no me muevo. Veremos qué pasa en la final, pero, ¡yo de mi plató no me muevo!", dijo el coductor del formato.