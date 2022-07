Jorge Javier Vázquez cuenta las secuelas que tiene tras pasar el covid

Jorge Javier Vázquez está de vuelta. El presentador ha sido baja durante una semana de todos los programas en los que está al frente después de dar positivo en covid-19. Tras unos primeros días "fastidiado", Jorge ha vuelto a coger las riendas de Sálvame y ha confesado qué secuelas le han quedado tras superar la enfermedad. Con Kiko Hernández, Carlos Sobera, María Patiño y Terelu Campos como sustitutos durante estos días, el comunicador no ha querido dar muchos detalles sobre este tiempo convaleciente, pero sí ha explicado qué es lo que más arrastra del coronavirus: "Madre mía, la voz con lo importante que es para mí. Ha aparecido la bruja Úrsula y me la ha quitado, espero que con el paso del tiempo pueda recuperarla", ha explicado.

Pero no ha sido lo único, Jorge Javier también ha querido mostrar su cambio físico en directo. "Me he quedado pincelín, pincelín", ha explicado mientras se quitaba la chaqueta para enseñar su tipo: "Voy a aprovechar para que me vean como se me ha quedado el brazo", ha dicho el comunicador, afirmando que ha adelgazado mucho y ha perdido la masa muscular que había trabajado durante varios meses. Hace unos días además, Carlos Sobera explicaba que su compañero se encontraba estable pero que había estado fastidiado: "No os preocupéis por él. Está bien. Ha pasado dos días malos, pero hoy se encuentra ya perfectamente".

El presentador no ha sido el único que ha causado baja por coronavirus durante estos días. Además de él, Ion Aramendi y Adela González, también han estado en cuarentena hasta que han dado negativo. Tanta ha sido la preocupación de Mediaset por las ausencias de sus presentadores que el grupo audivisual ha decidido que el público de los programas en directo vuelva a llevar la mascarilla obligatoria, una medida que se ha tomado para prevenir los contagios en la cadena. "El covid ha vuelto a mí. Afortunadamente, lo ha hecho con mucha suavidad. Salvo por un leve dolor muscular, estoy bien. A ver si pronto doy negativo y puedo volver a salsear en Sálvame", escribió la compañera de Jorge Javier en sus perfiles sociales hace unos días para no preocupar a los espectadores.

Lo cierto es que no ha sido uno de las mejores temporadas para Jorge Javier Vázquez en cuanto a salud. El presentador, que se toma su cuidado físico muy en serio, padeció a finales de año una faringitis aguda que se le complicó con una amigdalitis aguda, algo por lo que también estuvo de baja varios días. Pero no solo eso, a nivel personal el comunicador ha confesado varias veces que sigue muy afectado por la muerte de su amiga Mila Ximénez, la colaboradora a la que tan unido estaba.