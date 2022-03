Álvaro Morte aclara sus controvertidas declaraciones sobre Jorge Javier Vázquez

Loading the player...

“A mí me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo. Y que haya increíbles actores con grandes espectáculos que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público". Aunque estas palabras fueron pronunciadas por Álvaro Morte en 2019, ha sido ahora cuando han generado una importante polémica al ser rescatadas coincidiendo con el momento álgido de Jorge Javier representando su obra Desmontando a Séneca en Madrid. En su última aparición pública, durante el acto de entrega de los premios de Unión de Actores, el inolvidable Profesor de La Casa de Papel se ha pronunciado al respecto, aclarando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Dale al play y no te lo pierdas.

-¿Qué ha pasado entre Álvaro Morte y Jorge Javier Vázquez? Analizamos la polémica

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.