¿Qué ha pasado entre Álvaro Morte y Jorge Javier Vázquez? Analizamos la polémica

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez se enfrenta a una situación como esta, es decir, la de recibir críticas más o menos feroces desde que decidiera saltar al mundo de la interpretación. Una parte del gremio actoral recela o no ve con buenos ojos que el presentador expandiera en su día su carrera por esos derroteros, y así lo manifestaba de forma tajante alguien tan popular como Álvaro Morte. El protagonista de La casa de papel, que se ha hecho mundialmente conocido por su personaje de El profesor, confesaba sin miramientos lo que piensa y siente sobre lo que algunos llaman "intrusismo" laboral. "A mí me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo. Y que haya increíbles actores con grandes espectáculos que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", aseveraba de forma tajante el intérprete gaditano de 46 años en un vídeo de la plataforma TikTok.

Álvaro Morte se despide emocionado de su personaje en 'La casa de papel'

VER GALERÍA

Las declaraciones, que fueron hechas por él en 2019, volvían a la palestra la semana pasada y rápidamente se hicieron virales. La respuesta del aludido era solo cuestión de tiempo, y así ha llegado en forma de píldoras sucesivas a lo largo de los últimos días. "Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a Isabel Díaz Ayuso, no me queden fuerzas para contestar a Álvaro Morte. Lo siento, disculpad", decía primero el conductor de Mediaset con una frase cargada de ironía, en la que de paso hacía referencia al estadillo de la crisis en el seno del PP. "¿Le molestará también a Álvaro Morte que, además de llenar teatros, esté tan bueno?", escribía horas después Jorge Javier junto a una autofoto frente al espejo de su camerino del Teatro Reina Victoria de Madrid donde representa la obra Desmontando a Séneca. El sábado en el plató del Deluxe, el presentador de Badalona volvía a hablar del tema y aseguraba que "yo hago tanta promoción en mi programa porque veo que lo estoy haciendo muy bien y estoy orgulloso", exponía.

Álvaro Morte denuncia que alguien ha suplantado su identidad para cometer una estafa

VER GALERÍA

"Siempre me han hecho sentir un intruso", lamentaba, cuando "lo único que hago es hacer mi trabajo y disfrutar de una obra maravillosa en la que todo el mundo acaba en pie. Basta ya", se quejaba. La polémica, lejos de amainar, también ha provocado reacciones entre compañeros de cadena como Nuria Marín. "Álvaro, vente, de verdad, que no te va a pasar nada por ver a la gente de la tele hacer teatro. Un besito", le transmitía de forma sarcástica desde el mismo recinto al que había ido a ver al presentador sobre las tablas. "A mí, la superioridad esta... el elitismo dentro del periodismo o de las artes me parece de un absurdo... Porque lo que está haciendo Jorge Javier es acercar a personas que nunca han ido a ver una obra, y ahora a lo mejor van más gracias a él. A todos les beneficia esto", exponía en declaraciones a Europa Press. "Me han sorprendido sus declaraciones (de Álvaro Morte). Igual se le ha subido un poco por la internacionalización de La casa de papel. Me parece un actor estupendo y, además, me consta que es majo", concluía Nuria.

El lado más paternal y desconocido de Álvaro Morte, la estrella de 'La casa de papel'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.