Jorge Javier Vázquez regresa al trabajo tras su baja por motivos de salud

Jorge Javier Vázquez ha vuelto al trabajo después de su baja laboral. Hace dos semanas el presentador preocupó a sus fans tras cancelar por motivos de salud la función de su obra Desmontando a Séneca, pero el comunicador quiso tranquilizarlos días después explicando que no debía cundir el pánico porque lo único que padecía era faringitis. Tras el descanso recomendado por el médico, aunque debía estar "diez días fuera de servicio" que no ha cumplido, Jorge ha regresado a Sálvame para ponerse al frente del formato. Preguntando a sus compañeros de plató y al director del programa si le habían echado de menos durante su pequeña ausencia, Jorge ha contado a la audiencia que ha estado "malito" y que por eso se le ve un poco más delgado. "Tuve faringitis aguda que se me complicó con una amigdalitis aguda", ha explicado.

VER GALERÍA

Enfados, poco interés... Jorge Javier y Carmen Alcayde cuentan secretos de su pasado juntos en televisión

Jorge Javier ha querido, además, justificar su ausencia en Lorca (Murcia) y Peal de Becerro (Jaén) porque "cuando el cuerpo no da, no da". "Qué casualidad que justo estas dos funciones han sido las únicas en las que estaba el teatro lleno. Pero no bueno, no pude ir. Lo siento", ha relatado el comunicador, apenándose también porque no pudo estar al frente de la última gala de Secret Story donde Isabel Rábago fue expulsada. Así, el presentador ha anunciado que recupera por completo su actividad laboral y ha dicho a todos los valencianos que este fin de semana sí acudirá a su cita para representar Desmontando a Séneca: "Quiero que sepan que estaré en Valencia", ha concluido Jorge, dejando claro también que a partir de ahora remota su gira, que ha tenido que suspenderse en varias ocasiones por las medidas sanitarias del coronavirus, por los distintos puntos de la geografía nacional.

No es la primera vez que Jorge Javier, que ha pasado un año muy difícil en lo personal tras la muerte de su amiga Mila Ximénez, ha tenido que cancelar funciones de algunas de sus giras teatrales. En 2019, con su obra Grandes éxitos, hizo un parón para ponerse en manos de los médicos tras el ictus y el aneurisma que padeció, un duro acontecimiento que también le obligó a alejarse por un tiempo de los platós de televisión.

VER GALERÍA

El emotivo recuerdo de Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez: 'No hago otra cosa que pensar en ti'

Pero no todo han sido cosas malas sobre los escenarios. El pasado julio, Jorge agradeció a todos los espectadores que le acompañaron en el Teatro Tívoli en un momento tan importante como fue dar la bienvenida a sus 51 años. Visiblemente emocionado, el presentador sopló las velas ante un público en pie y que no cesaba de aplaudirle. "Gracias, Barcelona. Cumplir años en el Tívoli se está convirtiendo en toda una tradición. Así, qué bonita es la vida", relató.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.