Isabel Rábago, expulsada de 'Secret Story' en la noche en la que Julen ha adivinado su secreto

Después de la eliminación de Cynthia Martínez en la noche que Miguel Frigenti y Adara Molinero fueron repescados, Cristina Porta, Luca e Isabel Rábago se jugaban su estancia una semana más en Secret Story: la casa de los secretos. Una vez que el hermano de Gianmarco Onestini fue salvado por la audiencia, la periodista deportiva y la colaboradora de Ya es mediodía debían esperar en tensión unos días más. Este jueves 19 de noviembre el televoto ha decicido que Isabel fuera quien terminara su experiencia en el programa con uno de los porcentajes más altos, más de un 80%, que se recuerdan en la historia de los realities. "Me siento muy feliz porque han sido diez semanas fantásticas que me ha regalado la casa y me llevo a personas excepcionales dentro de este concurso", ha dicho la expulsada, agradeciendo también a todo el equipo lo bien que ha estado y lo "mimada" que la han tenido siempre.

No ha sido una de las mejores noches para Isabel. La periodista además ha perdido las nueve esferas que tenía en su poder porque Julen ha logrado adivinar su secreto. "Fui kelly", ha revelado Rábago en un vídeo que grabaron al principio del programa y que ha descubierto que durante un tiempo trabajó limpiando en hoteles. Aunque para algunos puede parecer una sorpresa, la concursante ya dejó caer en su línea de la vida que sus orígenes habían sido muy humildes. "Toda mi familia es de Cantabria y vengo de una clase obrera. No media. Obrera. Me gusta señalarlo porque a pesar de que mis compañeros me llaman pija yo vengo de una familia donde nunca faltó de nada pero tampoco sobraba. Donde comprarse un pantalón era un lujo", explicó.

Ya en plató, Isabel ha podido reencontrarse con su marido, Carlos Rodríguez, con quien se ha fundido en un gran abrazo durante varios minutos. Además, la periodista se ha enterado de que su amiga Alba Carrilllo no quiere saber nada de ella y que ha dicho en los platós de Mediaset que se ha sentido traicionada por el concurso que ha hecho con su madre. "No entiendo su reacción. No la he traicionado en nada. Hemos sido sos mujeres que hemos concursado, que nos hemos respetado y posicionado en nuestros lugares cuando nos correspondía. Yo no me he equivocado con Lucía Pariente y Alba puede pensar y hacer lo que considere. No tengo más que decir" ha dicho la expulsada.

Su expulsión llega tras una semana en la que Isabel ha tenido un ataque de ansiedad por una broma que le hicieron Adara y Miguel. Mientras la periodista estaba durmiendo, los repescados fueron a darle un susto y a despertarla, algo que enfadó mucho a Isabel. "¡Es que no es normal! ¿Qué le he hecho yo a esta chica?", dijo entre gritos y lloros Rábago en el cubo, donde fue consolada por sus compañeros y donde se quedó a descansar para tranquilizarse. Además, la comunicadora ha asegurado a Carlos Sobera que lo único que han hecho estos dos compañeros desde que volvieron a la casa ha sido buscarla, reírse y burlarse de ella. "Toda la casa me quiere menos ellos dos y ese es el premio que yo me llevo esta noche", ha relatado al presentador.

