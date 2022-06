El motivo por el que Jorge Javier Vázquez no estará esta noche en 'Supervivientes' El presentador será sustituido de sus compromisos profesionales por Carlos Sobera y María Patiño

Jorge Javier Vázquez ha dado positivo en covid 19. Ha sido Mediaset a través de sus perfiles sociales quien ha hecho oficial esta noticia. A pesar de que el presentador estrella de Telecinco se había cogido unos días de vacaciones para acudir a los distintos conciertos que Paloma San Basilio ha ofrecido en Miami y Puerto Rico, su ausencia se hizo todavía más notoria en la noche del miércoles cuando no acudió al Mediafest, el festival de música veraniega que ha organizado la cadena de televisión para rescatar los grandes éxitos que han marcado la época estival. Algo extraño, ya que no solo iba a ejercer como maestro de ceremonias, sino que también iba a actuar junto a Selena, miembro del popular dúo musical de principio de los 2000 Sonia y Selena, con el tema Yo quiero bailar, que ya había versionado en el pasado. Finalmente, al no poder asistir tuvo que ser sustituido por sus compañeras Nuria Marín y Adela González.

Debido a su apretada agenda profesional, durante estos días en los que tendrá que guardar cuarentena y recuperarse de la enfermedad, el medio de comunicación ha tenido que buscar reemplazo en sus caras más veteranas para el estandarte del canal. Mientras que Carlos Sobera será quien tome su relevo en la gala de Supervivientes, en la que se conocerá el nombre del nuevo desterrado así como los nuevos nominados. Esta no es la primera vez que el periodista vasco coge el relevo de su compañero en la noche más decisiva del reality show de aventureros, ya que en la edición pasada fue él quien se encargó de llevar la batuta en la gran final, ya que Jorge Javier, que siempre había alzado el brazo del flamante ganador, tenía otros compromisos laborales en el teatro previamente programados.

En Sálvame seguirá a los mandos Adela González, el fichaje más reciente del formato, y, por su parte, María Patiño, será la conductora del formato Deluxe, que se emite los sábados por la noche. Por el momento, quien no se ha pronunciado al respecto de su estado de salud ha sido el propio Jorge Javier Vázquez, que hasta el momento, no había tenido que retirarse a causa de la pandemia al contrario que otros de los tertulianos, como Kiko Matamoros, que, tras superar la enfermedad, dió su testimonio de los malos momentos que había atravesado a raíz de su contagio.

De esta manera, Jorge Javier Vázquez se suma, de manera temporal, al notable número de bajas que lleva acumulando desde hace unos meses el espacio de entretenimiento. Un grupo encabezado por Belén Esteban y Chelo García Cortés, que se encuentran en proceso de rehabilitación tras haberse fracturado, respectivamente, la tibia y el radio, después de haber sufrido sendas caídas en el plató del programa al realizar distintas pruebas. Por el momento, ninguna de las dos colaboradoras, tiene fecha de regreso a su puesto de trabajo.