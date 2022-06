Rocío Carrasco bromea en su debut cantando en directo: 'Estaba claro que la artista era la Jurado'

Rocío Carrasco, que se encuentra en medio de una guerra familiar tras la primeras emisiones de En el nombre de Rocío, la segunda parte de su docuserie, ha hecho una pausa para seguir los pasos artísticos de su madre y se ha atrevido a participar en el Sálvame Mediafest 2022, el festival organizado por Mediaset en el que varios artistas como Azúcar Moreno, La Guardia, Rebeca o Las Ketchup han cantado con los colaboradores del programa. Junto a Henry Méndez, la hija de Rocío Jurado ha debutado en televisión interpretando en directo el tema Mi reina. Aunque ya había cantado en Día a día y otros espacios de Mediaset, esta ha sido la primera vez que no ha hecho playback. "He hecho lo que he podido. Estaba claro que la artista era la Jurado", ha dicho tras una actuación llena de colorido, ritmo y química con su compañero.

Agradeciendo a todos lo aplausos recibidos, el jurado ha asegurado que tiene mucho valor haberse arriesgado a cantar en directo, ya que no lo había hecho anteriormente. "No era nada fácil por que es reguetón", ha expresado Samantha Hudson, exconcursante de MasterChef Celebrity, para valorar a la hija de Rocío Jurado. "Con ese ritmo sabrosón con el que has nacido, que te hayas podido contagiar de tu madre y poder hacer esta canción un poquito es un gran logro. Olé por haberte lanzado al abismo. Lo has hecho muy bien", ha añadido Vicky Larraz, que también formaba parte del jurado.

A pesar de haber hecho una actuación más que digna en la que se ha podido ver a una Rocío Carrasco muy divertida y que se lo ha pasado muy bien, lo cierto es que la colaboradora de Mediaset había confesado durante la tarde que estaba ensayando mucho porque se sentía un poco inquieta. "Estoy muy nerviosa porque todo lo que tiene responsabilidad da nerviosismo", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas, reconociendo además que para nada se veía ganadora y que le había sorprendido la voz de Kiko Hernández. Finalmente, el jurado solo le ha otorgado 4 puntos (frente a los 12 de Carmen Alcayde, que ha sido la ganadora) y el público 11, dejándola en quinta posición con 15 puntos en total.

Quien también se ha atrevido a participar en el festival musical organizado por Sálvame es una de las mejores amigas de Rocío Carrasco, Terelu Campos, que ya participó con su voz en Mask singer. La hija de María Teresa Campos ha concursado de la mano de Azúcar Moreno interpretando Solo se vive una vez y demostrando que sabe cantar y bailar al mismo tiempo. "Me has recordado a Chavela Vargas, solo que se te ha olvidado cantar", ha criticado Antonio Castelo, uno de los miembros del jurado. "A ver cuántos lo hacen", ha dicho la colaboradora, defendiéndose y recordando que tiene un problema en las cuerdas vocales. Tras todas las actuaciones, su actuación ha terminado con 8 puntos, 5 del jurado y 3 del público.