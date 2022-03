Vanesa Martín acertó: Terelu Campos se escondía bajo la máscara de Cerdita en 'Mask Singer'

Tras la revelación la semana pasada de la máscara de Monstruo, en la que se escondía el actor Fernando Tejero, este miércoles 9 de noviembre Mask singer: adivina quién canta contaba con la participación de Eva González como investigadora invitada. Girasol, Camaleón, Catrina, Cuervo, Cerdita, Caniche y Pavo real se jugaban su identidad en esta gala que predece a la semifinal de este concurso, uno de los más exitosos de la televisión. Tras celebrar todos los retos de la noche, Girasol, Cuervo y Cerdita eran los menos votados por el público y los jueces, por lo que uno de ellos se quitaría el disfraz. Finalmente, Cerdita era quien debía revelar su identidad. ¿Quién estaba debajo del traje rosado y con corona? Para sorpresa de todos, Terelu Campos se quitaba la máscara.

"Los que me conocen saben que soy claustrofóbica y a veces lo he pasado mal. Mi voz es un poco de 'Manolo', pero he intentado cambiarla alguna vez. Soy muy payasa... Con todos vosotros tengo una relación muy personal y me hacía especial ilusión actuar hoy, que encima estábais todos (refiriéndose a los investigadores). Pensé que me iban a pillar con la pista de 'en mi piara soy muy bárbara', por el personaje que hice en Paquita Salas (se llamaba Bárbara Valiente). Sobre la pista de la realeza, es que Alejandra iba al mismo colegio que las hijas de los Reyes y nos hemos encontrado allí varias veces. Cuando vino Vanesa y dijo que podía ser yo... No lo podía creer", comentaba la hija de María Teresa Campos a Arturo Valls.

"Me he quitado un peso enorme de encima, pero con mucha pena. La experiencia ha sido increíble. Llevo más de 30 años en televisión y piensas que no te vas a soprpender, pero algo así ha sido un reto. Cantar era lo de menos, lo importante era jugar. Los profesores de canto me encantaron porque me ayudaron a llegar a tonos que no me esperaba. Y luego hacer con tu voz que no se te reconozca ha sido genial. Para mí era más fácil ponerla más grave que aguda, además soy una fan del rock. Yo no quería que me descubrieran y quería que los invetigadores jugaran, aunque con los Javis había tenido más relación últimamente. Con lo de Bárbara jugué mucho, pero no lo pillaron y cuando me quité la máscara sabía que iban a sorprenderse", explicaba la presentadora.

Además, Campos confesaba que a veces tenía problemas de visión cuando actuaba por el traje y que en alguna ocasión sentía claustrofobia. "Teníamos un código, si levantaba las manos era porque no podía más y que me tenían que sacar, pero al final no lo tuvimos que utilizar. Lo conseguí", añadía. "No lo sabía nadie, solo y exclusivamente mi hermana Carmen, pero ni siquiera mi madre. De hecho me pedía explicaciones de lo que estaba haciendo y estaba mosqueada. Maquinaba el porqué yo no le podía decir qué estaba haciendo. Mi hija Alejandra tampoco sabía nada, de verdad. Con las otras máscaras nos hemos cruzado, pero con el casco puesto y nos hemos saludado, pero sin saber quién estaba detrás, como si nos conociéramos, era muy gracioso", revelaba. "Viendo los ensayos pues pensaba que era unos y otros. Del Pulpo pensé que era Carlos Arguiñano", bromeaba la presentadora sobre las esperas entre actuación y actuación.

