Eva González debuta como investigadora invitada en 'Mask singer'

Mask singer: adivina quién canta continúa sorprendiendo a los millones de seguidores que siguen a los enmascarados desde hace semanas. En el programa pasado, Vanesa Martín, que sustituía a Malú por una hernia discal, demostraba que podía ser una investigadora en toda regla y que no tenía nada que enviar a Javier Calvo, Javier Ambrossi o José Mota, sus otros compañeros. Como en la edición americana, además algunas galas contarán con otros detectives invitados para intentar desvelar quiénes se encuentran bajo los preciosos disfraces que participan en el concurso. Por eso, este miércoles la presentadora de La voz, Eva González, se atrevía a ocupar esa plaza y probaba suerte vaticinando algunos nombres que pudieran esconderse en Cerdita, Pavo real, Girasol, Cuerpo, Catrina, Caniche y Camaleón. Pero no era la primera vez que la exmiss España se ponía en este papel hace unas semanas, ya que desde las redes sociales se arriesgaba a dar algunos nombres sobre la identidad de Pulpo: "¡Toma ya! ¡He acertado de pleno! ¡Qué maquinón soy! ¡Yujuuu! ¡El pulpo es Pepe Navarro!", exclamaba feliz tras adivinarlo.

Habiendo probado suerte anteriormente, Eva aparecía en el programa de Antena 3 para sorpresa de todos. "¡Qué ganas! Qué agobio tenía yo ahí. Esto es lo nunca visto en televisión y vengo con mis apuntes para intentar adivinar quiénes son. Vamos allá", comenzaba la presentadora tras quitarse la máscara de tigre blanco con la que comenzaba la noche. En cuanto a la primera actuación de la noche, Caniche aparecía cantando Firework y Arturo Valls revelaba que Malú en un principio dijo que esta máscara podría ser la propia Eva González. "Es que ella es muy rápida, puede estar en dos lados a la vez", bromeaba Mota sobre el razonamiento de su compañera. "Pues evidentemente no soy", contestaba la modelo. Sobre el can, la presetandora de La voz vaticinaba que podría ser Tamara Falcó mientras que de Cerdita creía que Carmen Lomana. ¿Acertárá?

González estaba como pez en el agua intentando adivinar a los famosos que se encuentrab bajo las máscaras, tanto que se atrevía a decir que Cuervo "no es un deportista" y explicaba a sus compañeros que podría ser Santiago Segura. "Lo de que está soltero me descoloca, pero voy a mantener mio teoría", continuaba. Sobre Pavo Real lo tenía claro: "Sé quién es perfectamente", y es que junto con el resto de sus compañeros aseguraba que era Pastora Soler. Pero además, confesaba que su máscara favorita era la Catrina. "Tengo claro quién es Girasol, es Bigote Arrocet", revelaba sobre la flor tras escucharla cantar. "Es una actriz muy disciplinada e interpretó a Lola Flores en Arde Madrid, así que es Melody", comentaba sobre la calavera mexicana. Para última actuación de la noche, la de Camaleón, la presentadora de La voz creía que podía ser un torero porque ellos "se cambian mucho de traje de luces". "Creo que es Oscar Higares", añadía.

