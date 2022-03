Vanesa Martín debuta como investigadora en 'Mask singer' para sustituir por un día a Malú

Durante las grabaciones de Mask singer: adivina quién canta Malú tuvo que ausentarse a causa de una hernia discal que le obligaba a pasar por el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, el mismo en el que dio a luz, donde los facultativos le pautaban reposo y medicación para paliar los fuertes dolores que sentía. Esta dolencia hacía que la sobrina de Paco de Lucía fuese sustituida durante un programa por una de sus amigas, la cantante Vanesa Martin, quien se estrenaba este miércoles 2 de diciembre como investigadora del concurso de Antena 3. Para su presentación, la artista aparecía con una máscara que la tapaba la cara para Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota también tuviera que adivinar quién era su nueva compañera por una noche. "Qué cambiada estás Malú", bromeaba uno de los Javis. "Estoy atacada de los nervios. Estaba deseando estar aquí un día como jurado por lo menos", revelaba la intérprete de Te has perdido quién soy.

En el duelo entre Girasol y Pavo Real, Vanesa revelaba que la flor "le encanta como canta" y aseguraba que creía que era una persona de unos sesenta años por sus movimientos. "Diría que es un cantante profesional y que es italiano por cómo ha movido los brazos. Su pronunciación en algunas palabras es italiana. Creo que es Albano", explicaba. "Qué maravilla. Es brillante. Canta sí o sí. Qué elegancia, qué limpieza, es perfecta", comentaba Martín tras escuchar la actuación del pájaro de plumas preciosas. "Podría ser perfectamente Ruth Lorenzo, pero se me ha venido a la cabeza Roko y también una gran amiga mía, pero su voz ha cambiado de registro al cantar en inglés porque la voz nos cambia cuando interpretamos en otro idioma. Así que yo creo que Pastora Soler", añadía.

Al ver la Catrina, Martín confesaba que le parecía increíble: "Me encantan todos, el Camaleón también, pero la Catrina me fascina eh, qué preciosidad". Sobre el animal que se mimetiza con su entorno, la cantante decía que le gustaba mucho la marcha que tenía. Además, su compañero Ambrossi creía que Mario Casas se escondía bajo esa máscara, algo con lo que ella estaba muy de acuerdo: "Lo he pensado, pero se me acaba de ocurrir por su hermano, por África, por el programa, puede ser Jesús Calleja", añadía Vanesa. "Creo que no es cantante y que defiente su disfraz muy bien, pero su voz no tiene matices de cantante. Basándome en su actuación he pensado en Melody y luego me ha parecido que podría ser Ana Simón ", explicaba sobre el traje mexicano.

