¿Y si Roberto Leal además de investigador aficionado es uno de los 'Mask Singer'?

Desde su estreno, Mask Singer: adivina quién canta ha conseguido que gran parte de su audiencia comparta sus propias teorías sobre quiénes creen que se esconden bajo las máscaras. Tanto que, en muchas ocasiones, estos investigadores aficionados han acertado más que los reales. Es el caso de Roberto Leal, quien ya ha descubierto la identidad de Pepe Navarro, Norma Duval e, incluso, de la primera máscara invitada, Mónica Carrillo. Además de haber apostado por Fernando Tejero desde el primer momento como Monstruo. Sin embargo, un comentario de Arturo Vals en la última gala despertó todas las sospechas sobre si sería posible que el presentador de Pasapalabra no fuera un mero fan del concurso y se tratase en realidad de una de las máscaras invitadas.

Las dudas sobre quiénes se encuentran bajo las siete máscaras restantes, después de que se descubriera a Fernando Tejero bajo el disfraz de Monstruo, son cada vez mayores. A pesar de que cada vez hay más pistas y más actuaciones acumuladas, los investigadores no siempre consiguen ponerse de acuerdo sobre quiénes son las celebrities ocultas. Ante tantas dudas, Arturo Vals lanzó una pregunta al aire a modo de broma: "¿Os imagináis que debajo de Pavo Real está Roberto Leal?" Un Mask Singer para el cual Javier Calvo y Vanesa Martín apostaron por Ruth Lorenzo, mientras que Javier Ambrossi se mantuvo firme a su intuición de que es Gemma Mengual y José Mota se inclinaba por Mónica Naranjo.

Pese a que los investigadores pasaron la broma del presentador por alto, Roberto Leal continuó haciendo de las suyas con sus seguidores y, en esta ocasión, más allá de lanzar simples conjeturas sobre quién es quién, compartió un selfie que hizo saltar todas las alarmas. Una imagen en la que el presentador aparecía vestido con la sudadera del programa en la que pone "No hables conmigo", que es la que llevan los concursantes durante su camino a las grabaciones con el fin de mantener su anonimato, y un casco de moto. Todo mientras sugería: "Hoy tengo la cabeza loca…" ¿Querrá decir algo Roberto Leal o simplemente está jugando al despiste con sus seguidores?

Un asunto con el que no es la primera vez que se bromea, ya que, hace algunas semanas, en el segundo programa de Mask Singer, ¡el propio Roberto Leal se ofrecía a participar como máscara! Concretamente como Pony, para lo cual, ni corto ni perezoso y con su gran sentido del humor, el presentador hizo una demostración gráfica desde su casa sobre cómo sería su personaje. Desde luego, no cabe duda de que, en el caso de que finalmente no sea uno de los invitados al concurso, Roberto Leal es uno de sus mayores fans.

