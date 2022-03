Malú acertó con su investigación: Fernando Tejero era Monstruo

Tras la expulsión de Máximo Huerta en el programa anterior de Mask singer: adivina quién canta, una noche en la que Cristina Pedroche participaba como artista invitada bajo la máscara de Robot, este miércoles 2 de noviembre todos los disfraces aparecían en el plató de Antena 3 para batirse en cuatro duelos. Caniche, Cuervo, Girasol, Pavo real, Cerdita, Catrina, Camaleón y Monstruo actuaban ante Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Vanesa Martín, quien sustituía a Malú en este programa tras haber tenido esta que permanecer en reposo por una hernia discal. Después de las actuaciones, la Calavera mexicana, la Flor, la Perra y la Porcina eran los que menos votos recibían y tenían que enfrentarse a la votación final. Finalmente, Monstruo fue el eliminado de la noche. ¿Quién se escondía bajo el disfraz? ¡El actor Fernando Tejero!

El protagonista de La que se avecina explicaba cómo le convencieron para estar en el programa: "No lo sé. Me engañaron y como me gusta mucho cantar pues vi una oportunidad maravillosa. Cuando me dijeron que tú lo presentabas, pues mucho mejor. ¡Jose no te perdono que no me hayas reconocido! Sabía que Ambrossi ya sabía que era yo porque me hacía señas y que me tenía calado. Con Ana Belén coincidí en un escenario cuando yo estudiaba en Cristina Rota. No sabéis lo que es ir metido aquí, es como un ataud. Hay un momento en que uno respira su propio aire, pero me lo he pasado bomba viendo las caras de todo el mundo y a ellos cuatro (los investigadores). Es muy divertido. ¡Qué bien hiló Malú!", explicaba a Arturo Valls.

"Al principio fue muy clastrofóbico. Cuando empezamos a grabar todavía hacía mucho calor y como el respiradero era pequeño, con las luces del escenario... enganché a alguien del brazo y le dije 'sácame de aquí que me da algo'. La movilidad era muy reducida, pero actuando se me olvidaba, solo cuando me paraba me volvían los pensamientos de dónde estaba metido. Me han ofrecido otras cosas y soy bastante pudoroso. Todo lo que sea mostrarme como persona, lo paso mal. Me llamó la atención el proyecto porque me gusta cantar. Lo he hecho con Estopa, con Joaquín Sabina... y este programa tiene mucho de actuación. Te enfrentas al público y debes tomar conciencia de que no te pueden descubrir", confesaba.

"Es complicado que te reconozcan, pero todo el rarto me quería esconder más. Me dio mucha rabia irme tan pronto. Esperaba haber sido finalista y haber cantado más. Me reía mucho porque los investigadores se ponían nerviosos y no se paraban a escuchar los datos. Me gustaba ver el programa desde el camerino, pero es complicado saber quiénes son. A mi hermana le mandé las canciones porque tiene la voz muy parecida a mí y ella me decía: 'En esta te van a trincar'", revelaba el actor. "Cuando me descubrieron en ese último programa se me derrumbó el pensamiento de estar en la final. Me he quedado con ganas de cantar Te amaré, de Miguel Bosé porque me veo capaz de cambiar de registro. Jamás pensé que podría hacer eso con la voz. Soy mal perdededor, la verdad", confesaba el intérprete.

