¡No se les escapa una! Roberto Leal y Eva González descubren a Norma Duval en 'Mask Singer'

Mask Singer: adivina quién canta volvía a causar furor una noche más, en esta ocasión, con el reto de adivinar dos máscaras distintas: Unicornio y Mariquita, invitado especial de la gala. Javier Calvo acertó la identidad de Mónica Carrillo, pero ninguno de los investigadores fue capaz de averiguar quién se encontraba bajo la máscara del concursante oficial. Al menos, no los investigadores oficiales del programa, ya que, Roberto Leal y Eva González han vuelto a ejercer el papel de detectives demostrando que no hay pista que se les resista. Y es que, ¡ambos acertaron que era Norma Duval quien se escondía bajo Unicornio! Pero, la cosa no quedó ahí y ambos presentadores compartieron sus propias teorías sobre quiénes son en realidad el resto de participantes, ¡incluso preguntando a los sospechosos!

El desliz de Cristina Rodríguez pone al descubierto un nuevo disfraz de 'Mask singer'

VER GALERÍA

Roberto Leal: de periodista a detective

No es la primera vez que el presentador de Pasapalabra vuelca todo su ingenio para adivinar las identidades secretas de Mask Singer. Tanto, que en esta ocasión ha involucrado hasta a su hija Lola, con quien grabó un simpático vídeo en el que preguntaba a la pequeña si sabía quiénes son Girasol, Gamba y Monstruo. Un dispositivo de investigación que, sin duda, dio sus frutos. A Roberto Leal no se le escapó que el segundo apellido de Mónica Carrillo es Martínez y consiguió averiguar así que la periodista era la Mariquita. Pero, fue a través de una encuesta donde lanzó sus dos apuestas sobre la identidad de Unicornio, ya que, el presentador se debatía entre Norma Duval y la influencer La Vecina Rubia, desenmascarando finalmente a la vedette.

VER GALERÍA

Otras de sus grandes apuestas fue por Fernando Tejero como Monstruo, coincidiendo con Malú, aunque el personaje de Pavo Real le generó dudas entre Ruth Lorenzo o Pastora Soler. Una cuestión que no estaba dispuesto a dejar sin resolver, así que, sin pensarlo dos veces, Roberto Leal escribió directamente a Pastora Soler, respondiendo a una imagen de la cantante grabando a orillas del Guadalquivir. "¿Has visto a un Pavo Real de fondo?", le preguntaba el presentador entre risas.

Pilar Rubio, Bárbara Rey, Maxi Iglesias…Las intuiciones de los investigadores de 'Mask Singer'

Eva González acierta por partida doble

La modelo y presentadora también ha demostrado con creces que podría formar parte del equipo de investigadores de la segunda temporada, ya que, ¡adivinó las identidades de Mónica Carrillo y Norma Duval! Aunque inicialmente Unicornio le generó ciertas dudas y llegó a apuntar a Tamara Falcó, otro de los nombres más repetidos por los espectadores, finalmente apostó con seguridad por la vedette.

VER GALERÍA

Coincidiendo con Roberto Leal y con Malú, quien aseguró que tiene muy buena intuición con las predicciones de Mask Singer, Eva González también parece estar convencida de que bajo Monstruo se encuentra el actor Fernando Tejero.

- Al otro lado de la tele: los comentarios más divertidos sobre 'Mask Singer'

- Pilar Rubio, Bárbara Rey, Maxi Iglesias…Las intuiciones de los investigadores de 'Mask Singer'

- El desliz de Cristina Rodríguez pone al descubierto un nuevo disfraz de 'Mask singer'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.