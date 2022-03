¡Misterio resuelto! La Mariquita invitada a 'Mask singer' es Mónica Carrillo

Mask singer: adivina quién canta, programa revelación de Antena 3 de la noche de los miércoles, todavía tiene muchas sorpresas que ofrecer. Catrina, Girasol, Gamba, Unicornio, Monstruo, Pavo real, Cuervo, Caniche, Camelón y Cerdita se jugaban esta gala su continuidad en el concurso y, por ende, que los millones de seguidores del formato descubran quién se esconde bajo su disfraz. Tras la sorpresa de Georgina Rodríguez y Pepe Navarro en semanas anteriores, una nueva gala llegaba para que Javier Ambrossi, Javier Calvo, Malú y José Mota, los investigadores, pudieran adivinar qué caras conocidas se encuentran tras las máscaras. "Hoy tendréis trabajo extra", comenzaba diciendo Arturo Valls a los jueces. Y es que en este entrega había una invitada, Mariquita. ¿De quién se trataba?

Tras la actuación de Monstruo, Pavo real y Unicornio, en el que el animal mitológico era el que debía acudir a la batalla final y jugarse la revelación de su identidad, llegaba la actuación sorpresa de la noche. "Es uno se los seres más bonitos de la naturaleza", explicaba el presentador. Así, Mariquita entraba cantando Someone like you de Adele defendiendo muy bien el tema y sorprendiendo a todos con su dulce voz. "Marquita llegando a tierra. Perdón por estas pintas, pero la actualidad manda. No me falta fuerza para luchar contra los pulgones, pero mi mente es mi mejor arma. Me defiendo de los cuentos chinos. ¡Para cuentos los míos! Mi madre se llama María Martínez. Cuando salga a cantar tendré a uno de mis amigos delante, Mota, tranquilo no contaré nada de lo que pasó en Nochevieja", revelaban las pistas de la enmascarada en su vídeo de presentación. Una vez interpretada la canción, el humorista le preguntaba al personaje qué hicieron en especial aquella noche: "Tú eras María Dolores de Cospedal", respondía ella, algo que dejaba muy sorprendido al juez.

Julia Otero, Mónica Carrillo, Ana Pastor o Cristina Pardo han sido algunos de los nombres por los que apostaban los investigadores, pero ¿quién de ellos tenía razón? Tensión, nervios, el público puesto en pie para saber la identidad del personaje invitado cuando Mónica Carrillo, periodista, revelaba su identidad. "Es la primera vez que canto en público. La gente que me conoce está diciendo que qué hago aquí. No me lo creo ni yo. Desde aquí pido perdón a Adele por haber hecho su canción", comentaba tras quitarse la máscara muy emocionada. ¡Enhorabuena Javier Calvo por acertar!

