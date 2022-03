La diseñadora de 'Mask Singer', Cristina Rodríguez, revela todos los secretos detrás del vestuario

Loading the player...

Cristina Rodríguez recibe a HOLA.com en su piso del centro de Madrid. Llega puntual pero con prisas junto a su compañero Raúl Madrid Manso, ambos cargados con prendas de una prueba de vestuario que pertenecen a la nueva temporada de Élite. Los proyectos exitosos les persiguen: ella ya ha estado cinco veces nominada a los premios Goya y él ha presentado dos colecciones en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid a pesar de que no llega a la treintena. Su último triunfo ha sido diseñar los disfraces de Mask Singer: adivina quién canta, un formato de Antena 3 que cada miércoles atrae a dos millones y medio de espectadores deseosos por conocer qué celebrity se esconde tras las vistosas máscaras.

"Yo creo que un factor importante del éxito de este programa es que los que están dentro son personajes no frecuentes en la televisión, pero sí hiperpopulares para todos", reflexiona Cristina. Ni siquiera ellos conocen la identidad de las personas que llevan sus creaciones. "A veces sabíamos si se trataba de un hombre o de una mujer, pero no siempre", explica Raúl Madrid. "Era como: un camaleón. Y apáñatelas". Por eso, ambos juegan también en casa a adivinar quién es la celebrity oculta... Y Cristina Rodríguez se ha 'mojado' en ¡HOLA!: ¿quién cree ella que es la Cerdita? Dale al play y no te lo pierdas.

