Rocío Carrasco confiesa que su padre acusaba a Amador y Gloria Mohedano de su separación

Rocío Carrasco está imparable. Tras leer la carta que Ana Iglesias, albacea de su madre, le ha dado sobre la herencia y contar por qué su tío Amador no tenía buena con Pedro Carrasco, la hija de Rocío Jurado ha confesado lo que pensaba su padre sobre el motivo por el que él y su madre decidieron tomar caminos diferentes: "Yo a él le pregunté, 'papá, ¿por qué te separaste de mamá?' Y mi padre me dijo, 'tu tía Gloria y tu tío Amador'", ha revelado para después explicar que sabe que ninguno de los dos quería dar ese paso para acabar con su matrimonio. Además, ha contado cómo se sintió su progenitor teniendo todo el día en casa a la familia de su mujer, algo que a veces incluso le agobiaba. "'Mi padre se vio ninguneado porque mi madre antepuso a su famila, o sea a sus hermanos, a él", ha añadido Rocío, afirmando que a pesar de estar separados "era maravilloso verlos juntos".

Rocío Carrasco ha asegurado además en En el nombre de Rocío que a pesar de que sus padres no estuvieran juntos siempre se quisieron y en todo momento demostraban que el amor que se tenían el uno por el otro jamás se había apagado. Sus padres se conocieron en una capea. "Mi madre ya había visto boxear a mi padre, que era guapísimo, y cuando la vio en la plaza de toros le brindó la becerra a ella. Al terminar la corrida todos se dieron cuenta de que ella está allí y al acercarse la gente a a pedirle autografos se desmayó. Entonces mi padre acudió a reanimarla y cuando ella abrió los ojos, siempre me lo contaba, lo primero que vio fue el azul de los ojos de mi padre. En ese momento se enamoró", ha explicado la hija del boxeador.

La protagonista de la docuserie ha revelado que ambos contaban la misma historia sobre cómo se habían enamorado. "Mi abuela tenía adoración con él y él con ella. Pero además él se llevaba muy bien con Gloria y con Amador", ha comentado Rocío sobre la buena relación que siempre tuvo el boxeador con la familia de su esposa, a pesar de que después las cosas no salieran bien. Rocío y Pedro contrajeron matrimonio el 5 de junio de 1976 en Chipiona, un enlace multitudinario que generó muchísima expectación porque, según contaron los enviados especiales de ¡HOLA!, aquel día "no cabía un alma más en las calles" (unas seis mil personas se acercaron a mirar) cercanas la pequeña plaza frente a la iglesia de la Virgen de Regla.

Nadie quiso perderse aquel sí 'quiero' de 'la más grande' y el boxeador. De hecho, aunque Rocio llegó puntual el día de su boda, fue tanta la multitud que se agolpó a la puerta de la iglesia que tuvieron que cogerla en hombros y conducirla hasta el altar. Pero no solo eso, durante la ceremonia los gritos y la multitud de informadores originaron más de un contratiempo: varios testigos se desmayaron y el vestido de la novia sufrió varios desgarros. "Siempre me decían que fue el día más especial de su vida, tanto de uno como de otro, además de mi nacimiento. Me emociono al ver las imágenes porque veo el amor que se tenían y me da pena que por circustancias no pudieran seguir el resto de sus días juntos", ha dicho Rocío entre lágrimas.