Rocío Carrasco reaparece con Fidel en Sevilla el mismo día que Antonio David vuelve a acaparar titulares

En medio de las noticias que están generando las declaraciones de Olga Moreno sobre el fin de su matrimonio con Antonio David y las reacciones a las palabras de la empresaria, Rocío Carrasco ha reaparecido. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco se ha trasladado hasta Sevilla este miércoles acompañada de Fidel Albiac y Antonio Canales y a su llegada a la estación del AVE de la capital hispalense ha explicado que "todo está bien, gracias a Dios". Sin embargo, ha preferido mantenerse ajena a las novedades que hay en la vida sentimental de su exmarido. "No voy a contestar a nada de eso, de verdad que no voy a decir nada", ha dicho sin perder la sonrisa.

VER GALERÍA

-EXCLUSIVA: Juntos y en familia, primeras imágenes de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, tras su ruptura

-Tamara Gorro recibe el alta y explica cómo se encuentra tras su operación

Rocío y Fidel han aprovechado su estancia en Sevilla, que les ha recibido con un brillante sol y unas agradables temperaturas, para salir a comer con unos amigos en uno de los restaurantes más populares del barrio de Triana. Para el matrimonio, que se casó el 7 de septiembre de 2016, la ciudad andaluza es muy importante ya que es donde tenía fijada su residencia el empresario cuando comenzaron su relación tras separarse Carrasco de Antonio David Flores, padre de sus dos hijos. Ahora que llevan más de dos décadas de unión inquebrantable regresan a este punto del mapa para presentar un homenaje que preparan a 'la más grande'.

VER GALERÍA

La tarde de este miércoles, Rocío va a presentar el concierto homenaje a su madre que se celebrará en el Cartuja Center de Sevilla el próximo 11 de mayo. "Tenemos buenas expectativas y va a haber sorpresas", ha adelantado sobre este recital en cuya presentación no se espera la presencia de más miembros de la familia. "Venimos mi marido y yo, ¿te parece poco?", ha dicho. En esta actuación participarán artistas como Marta Sánchez, Pasión Vega, Roko, María Terremoto, Esperanza Fernández, Rosa López, María Toledo, Robin Torres, Anabel Dueñas, Argentina, Lorena Gómez, Lola Vendetta y Sara Sánchez. Además, la cita evocará grandes recuerdos ya que llega justo al cumplirse 30 años de la Expo'92, en la que 'la más grande' dio un concierto que sigue siendo recordado.

VER GALERÍA

La última vez que habíamos visto en público a Rocío y Fidel fue a comienzos de abril, cuando disfrutaron desde las butacas del Teatro Real de Madrid de la música de Manuel Alejandro. Fue el maestro, Hijo Predilecto de Andalucía, quien compuso muchos de los temas que encumbraron a Jurado, entre ellos Se nos rompió el amor o Como yo te amo. Profesionalmente, Carrasco está preparando la segunda parte del documental sobre su vida. El formato se llamará En nombre de Rocíoen y a lo largo de los capítulos hablará del distanciamiento con los miembros de su familia materna, los Mohedano, y con sus hermanos, entre otros asuntos.

-La intensa vida amorosa de Elon Musk: desde casarse con su compañera de clase a su romance con Amber Heard

VER GALERÍA

Las palabras de Olga Moreno

Horas antes de que Rocío Carrasco llegara Sevilla, Olga Moreno se ha sincerado sobre su separación de Antonio David. "No me merezco lo que me ha pasado", "Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación" o "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra" son solo algunas de las frases que ha pronunciado en Semana. Al leerlas, Rocío Flores ha asegurado estar decepcionada porque la ganadora de la pasada edición de Supervivientes no le había comentado nada y ya habia hecho esta entrevista cuando el fin de semana estuvo con su ex celebrando su cumpleaños. También Marta Riesco, pareja del ex Guardia Civil, se ha pronunciado. La reportera ha dicho que está superenamorada y feliz y que no le molestan las palabras de la empresaria.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.