Rocío Flores se confiesa decepcionada con Olga Moreno tras sus declaraciones sobre Antonio David

Rocío Flores ha manifestado su disgusto tras la entrevista que ha concedido Olga Moreno y, bastante nerviosa, ha comentado que se siente “decepcionada”. “No me siento así por lo que cuenta sino por cómo se ha gestado la exclusiva” ha comentado en referencia a las palabras de la exmujer de Antonio David Flores que han sido publicadas este miércoles. Ha explicado Rocío que se enteró de que se iba a publicar esta entrevista el lunes y ha detallado por qué no le ha gustado el comportamiento de Moreno. “Lo que me decepciona es que Olga haya dicho que va al cumpleaños de mi padre sabiendo que ha hecho la entrevista y que pose delante de las cámaras con mi padre sin que él sepa el contenido” ha dicho.

Rocío, visiblemente enfadada, ha contado que fue ella quien organizó la celebración de cumpleaños de Antonio David el pasado domingo, una reunión familiar a la que no había invitado a Olga. “Esta entrevista se hace el sábado y el cumpleaños se celebra el domingo a la hora de comer. Mi padre no sabía el contenido de la exclusiva. Olga le llama para preguntarle si le importa que vaya a su cumpleaños y su respuesta es ‘haz lo que quieras’” ha aclarado Rocío en el programa de Ana Rosa sobre cómo se sucedieron las cosas. Rocío ha dicho que no le parece coherente por parte de Olga conceder esta entrevista y al día siguiente unirse a la celebración familiar. "Si yo hubiera sido ella, no habría ido" ha apuntado. Ha añadido además que su padre sí sabía que Olga había hablado con la publicación, pero no conocía el contenido de la conversación. Enfadada ha discutido con Alessandro Lequio, negando que su padre arreglara las fotografías que se tomaron.

Con contundencia ha dicho Rocío: “Yo he mirado por el beneficio de mi familia, aquí cada uno ha mirado por su propio beneficio”. Tampoco le ha gustado a Rocío saber, a su llegada a la cadena para participar en el programa matinal, que la próxima semana habrá una segunda parte de la entrevista. “Si hay alguien que ha dicho las cosas claras he sido yo, me duele la manera que ha habido de hacer las cosas” ha añadido sobre este tema. Ha respondido además a Alessandro Lequio cuando este le ha comentado que hay cosas que dice porque la aconseja su padre. “Si fuese por mi padre no estaría aquí sentada. Cuando he tenido que cantarle las cuarenta lo he hecho siempre. No justifico ninguna actitud injustificable” ha señalado.

"No me merezco lo que me ha pasado", ha dicho en una entrevista concedida a la revista Semana. Olga, de 46 años, ha llorado al dar este titular porque, según ha declarado, "me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación". Segura de que "nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado", la sevillana ha intentando por todos los medios salvar su relación con el ex guardia civil. Pero ha sido imposible. "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra".

