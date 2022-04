Marta Riesco responde a las explosivas declaraciones de Olga Moreno sobre su separación de Antonio David

Olga Moreno se ha mantenido en un segundo plano desde finales de octubre, cuando Antonio David Flores anunció su ruptura matrimonial. Tampoco ha opinado sobre la relación del ex guardia civil y la periodista Marta Riesco. Tan solo dijo que había sido una "sorpresa" verles juntos por primera vez en la portada de una revista. Esas imágenes, tomadas a principios de año, provocaron que la sevillana se replanteara su situación sentimental, pero nunca sus lazos familiares con el padre de su hija Lola. "No pasa nada, cada uno sigue su camino y ya está", declaró entre lágrimas en una llamada telefónica a El programa de Ana Rosa. "Yo soy fuerte y sé que tanto Antonio David como yo vamos a sacar adelante a esta familia", añadió. En aquel momento aseguró que no tenía nada más que decir, sin embargo, ahora ha decidido romper su silencio y hablar alto y claro sobre su polémica separación.

"No me merezco lo que me ha pasado", ha dicho en una entrevista concedida a la revista Semana. Olga, de 46 años, ha llorado al dar este titular porque, según ha declarado, "me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación". Segura de que "nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado", la sevillana ha intentando por todos los medios salvar su relación con el ex guardia civil. Pero ha sido imposible. "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra".

Olga ha recordado en la citada publicación que cuando ganó Supervivientes, el pasado verano, solo quería pasar tiempo con su familia, sin embargo, Antonio David ya no quería hacer planes de pareja y dos meses después, en septiembre, le dijo que quería separarse. Aquella conversación fue muy dura para la sevillana, pero lo peor vendría a principios de 2022, cuando vio las fotos de su marido con Marta Riesco, pues ya le había preguntado si tenía una relación con ella y Antonio David se lo había negado. Aunque le cuesta ver al ex guardia civil con la reportera de Telecinco, Olga ha manifestado que lo acepta porque ya no está enamorada del que ha sido su pareja durante más de 20 años. Además, sigue pensando que es "un pedazo de padre y una buena persona".

Marta Riesco reacciona a la entrevista de Olga Moreno

La reacción de Marta Riesco a la esperada entrevista de Olga Moreno no se ha hecho esperar. "Yo estoy superenamorada y superfeliz, y no voy a decir nada. Cada uno que haga lo que quiera por supuestísimo", ha dicho la periodista en declaraciones a Europa Press. A la reportera, que acaba de reconciliarse con Antonio David tras romper con él en pleno directo, no le ha molestado que Olga se dirija a ella en la entrevista como "la otra". "¿Me ves molesta? Estoy más feliz que en toda mi vida. Además, es que yo siempre digo la verdad, estoy feliz y enamorada, a mí me da igual", ha señalado con una enorme sonrisa.

El único deseo de Marta es poder disfrutar al máximo de su relación de Antonio David. "Yo ya he luchado por mi amor y ya lo tengo conmigo, por lo que me da igual lo que diga la gente. Yo quiero ser feliz, mi familia quiere que sea feliz, tengo un buen trabajo y ya está", ha finalizado.

