Antonio David celebra su cumpleaños en compañía de Olga Moreno y sus hijos

Hasta hace unas horas la noticia era la reconciliación de Marta Riesco y Antonio David Flores, después de ser captados juntos por las calles de Madrid. Sin embargo, el día de hoy ha sido muy diferente a lo que fueron el viernes y el sábado, puesto que el empresario ha terminado el fin de semana celebrando su cumpleaños en Málaga, con sus tres hijos, su madre Luisa y sus amigos más íntimos, los cuales le tenían preparada una fiesta en un local de la ciudad andaluza. El novio de Marta ha querido estar cerca de su familia para pasar este día tan especial con ella. Pero no solo ellos han estado presentes para festejar las 46 primaveras del exguardia civil, sino también ha podido disfrutar del cumpleaños la que fuera su pareja, Olga Moreno. En una bonita estampa de tres, la modelo ha aparecido agarrada con cariño del brazo de Luisa, al igual que Antonio David, demostrando que entre ellos hay muy buena relación, como se ha podido ver en las imágenes que se han emitido en Viva la vida.

VER GALERÍA

¿Se han dado Marta Riesco y Antonio David Flores una segunda oportunidad?

Pero antes de la fiesta, Antonio David Flores ha dedicado unos minutos a la prensa que esperaba a la salida de su casa, para felicitarle por su cumpleaños. En esta ocasión, el empresario se ha parado para agradecer la felicitación y aprovechar así para aclarar cómo se encuentra con Olga Moreno y su relación con Marta Riesco. "Desde hace ya muchos meses parece que hay intención de confundir a la gente, llevo mucho tiempo diciendo que independientemente de nuestra separación, íbamos a continuar como una familia. Hoy por ser mi cumpleaños voy a salir a comer con mis hijos, con Olga y con mi madre, porque seguimos siendo una familia, independientemente de lo que la gente quiera hacer ver", empezaba diciendo el padre de Rocío Flores, aclarando que "hay una relación estupenda desde hace muchos meses" con la modelo.

VER GALERÍA

Rocío Flores responde: ¿Por qué su padre no habla con Marta Riesco? ¿Hubo un beso entre él y Olga Moreno?

"No nos tenemos que llevar mal, tenemos unos hijos. Es una relación cordial. Tenemos mucho respeto y cariño y eso va a perdurar. Vamos a estar unidos siempre. Solo quiero que todo esté fenomenal. No hay que destruir nada, porque vamos a seguir construyendo", continuaba Antonio David. "El otro día estuve con Marta en Madrid disfrutando de mi cumpleaños y ahora lo hago aquí", decía. Acerca de Marta Riesco, también ha querido tener unas palabras y aclarar cómo se encuentra su relación con la periodista para zanjar cualquier tipo de rumor al respecto: "Estamos muy bien, estamos muy felices. Queremos que todo esté bien y que esté en orden. Creo que no es complicado rehacer tu vida con otra persona. Ser felices con una persona y con otra. No hay ningún problema con nadie. Independientemente de que yo haya rehecho mi vida y esté feliz y contento con Marta. Está todo más que hablado y entendido por todas las partes", explicaba Antonio David Flores a los medios allí presentes.

VER GALERÍA

Marta Riesco cumple 35 años y confiesa por qué mintió sobre su edad a Sonsoles Ónega

Además, Antonio David también ha hablado de Rocío Flores. El propio excolaborador ha pedido que no se le pregunte más a su hija sobre sus relaciones, algo que viene siendo habitual en estas últimas semanas: "No quiero que a mi hija se la ponga en ninguna tesitura porque es mi vida y la vida de Olga. Espero que la gente pueda llegar a entender que cuando las personas son adultas y se separan, no tiene porqué terminar mal", explicaba Antonio David. "Parece ser que el hecho de estar en silencio doy pie a malas interpretaciones. Estas son mis últimas declaraciones y espero que quede todo claro y que, a partir de aquí, se respeten a las familias", zanjaba el exguardia civil, aclarando su situación con Olga Moreno, su relación con Marta Reisco y sobre el tema de su hija Rocío Flores.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.