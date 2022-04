¿Se han dado Marta Riesco y Antonio David Flores una segunda oportunidad? La periodista y el ex Guardia Civil no se esconden por las calles del centro de Madrid

Marta Riesco y Antonio David Flores han acaparado muchos titulares en los últimos días, sobre todo tras la ruptura que se produjo en pleno directo en televisión y que cogió a todos por sorpresa. Pero la colaboradora había asegurado esta semana que había hablado con el padre de Rocío Flores. Una charla que ha debido terminar en buen puerto, ya que se han dejado ver los dos juntos por las calles del centro de Madrid, incluso cenando en un restaurante de la capital, tal y como han mostrado las imágenes en exclusiva en el programa de Viva la vida. A pesar de haber sido captados por la prensa, la pregunta sigue ahí: ¿hay reconciliación entre Marta Riesco y Antonio David Flores? Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esta información, por lo tanto, la duda continúa en torno a la pareja hasta que alguno se pronuncie.

Este viernes 22 de abril, Marta Riesco y Antonio David Flores disfrutaban de una romántica cena en un restaurante conocido de la capital. Tal y como han enseñado las imágenes en Viva la vida, la colaboradora no paraba de grabar cada momento de la noche y la actitud de ambos parecía más bien fría, según un testigo del lugar. Además, en un momento dado, los dos se dirigieron juntos al baño, para luego regresar a su sitio y continuar la velada. En torno a la una de la madrugada la pareja se trasladaba en el coche a la casa que compartieron en su día, para pasar la noche juntos.

Alrededor de las once de la mañana de este mismo sábado, el empresario y la colaboradora se han marchado al centro de Madrid en el coche de la periodista, donde se les veía compartir ciertos gestos de complicidad y cariño, según han relatado en el programa. Ya por las calles de la capital, ha sido la propia Marta Riesco la que confesaba que los dos habían disfrutado de un relajante masaje. "Estoy súper contenta, súper feliz", se limitaba a decir la colaboradora. Aunque ninguno de los dos ha querido confirmar si se habían reconciliado o no, la periodista no paraba de sonreír en todo momento, mostrando su felicidad. Después del centro de masajes, y según la reportera del programa, la pareja se ha ido a un restaurante a comer y no ha sido hasta las cinco y cuarto de la tarde cuando Marta Riesco entraba sola a su domicilio, puesto que Antonio David iba a pasar su cumpleaños en Málaga con su familia y sus amigos.

Este domingo, Antonio David Flores cumplirá 47 años y lo hará en la ciudad andaluza junto a sus hijos y sus amigos más íntimos. En principio, Marta Riesco no ha confirmado si va a acudir a la celebración de cumpleaños del empresario. Sin embargo, y pese a haber pasado la noche y el día juntos, ninguno de los dos ha querido asegurar que haya habido reconciliación entre ellos, por lo que la duda continuará hasta que Antonio David Flores o Marta Riesco se pronuncien al respecto.

