La madre de Marta Riesco cuenta cómo está su hija tras el anuncio de su retirada temporal de la televisión

Hace unos días, Marta Riesco anunciaba que deja la televisión de manera temporal porque necesita recuperarse tras su ruptura con Antonio David Flores: "Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce", escribía la periodista en sus redes sociales. La colaboradora de El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho, que se ha tenido que enfrentar a las críticas desde el primer momento en que su relación se hiciera pública, asegura que yo no puede más: "Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos". ¿Cómo se encuentra Marta Riesco tras tomar esta drástica decisión? Su madre, María Jesús, ha atendido amablemente a los reporteros y cuenta cómo está su hija. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

