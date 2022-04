Marta Riesco deja la televisión tras su ruptura: 'Necesito respirar'

La presión ha podido con Marta Riesco y vuelve a dejar la televisión de manera temporal para recuperarse tras la ruptura en directo con Antonio David Flores que tuvo lugar el pasado viernes. "Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce", ha escrito la periodista en una publicación en la que aparece frente al mar en la puesta de sol. La colaboradora, que participa actualmente en El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho, ha tenido que enfrentarse a las críticas desde el primer momento en que su relación con el padre de Rocío Flores se hiciera pública, y lo ha hecho ante las cámaras en su propio lugar de trabajo. "Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos", ha añadido.

"Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor", ha dicho precisamente Marta en su publicación, ya que la periodista ha defendido siempre que los ataques a los que se ha visto sometido han sido en respuesta a lo que siente por Antonio David. "Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo. Gracias por todos los que siempre estáis y por los que habéis estado…No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas…", ha compartido la reportera, señalando que escoge la salud mental por encima del éxito.

Es la segunda vez que Marta Riesco decide dejar temporalmente la televisión para lidiar con la difícil etapa de su vida a la que se está enfrentando. En octubre mandaba un comunicado diciendo que había sufrido "acoso" y "presión mediática", y a finales de enero se veía obligada a pedir una baja laboral por el estrés causado por las continuas informaciones acerca de su relación que se estaban publicando: "Vivo un acoso y derribo, no estoy bien", aseguraba.

Era la propia Marta quien hacía pública su ruptura el viernes en directo, durante su participación en Ya son las ocho, después de conocer que Antonio David no iba a estar en la celebración de su cumpleaños porque se encontraba en Málaga. Según ha explicado la periodista posteriormente, el excolaborador le había dicho que estaría en su fiesta, aunque algo ocurrió que puso en duda su asistencia. Sin embargo, envió un ramo de rosas a la redacción de Telecinco para felicitar a la cumpleañera y Marta pensó que eso suponía un cambio de idea, pero finalmente no fue así. "Estoy harta de tirar de un carro en el que parece que solo estoy yo", aseguraba, visiblemente dolida. El lunes, la reportera confirmaba que no habían hablado en todo el fin de semana y que el ex guardia civil no le había cogido las llamadas.

