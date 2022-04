Marta Riesco cumple 35 años y confiesa por qué mintió sobre su edad a Sonsoles Ónega

Marta Riesco cumple 35 años en uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Tras confesar su amor y confirmar su relación con Antonio David Flores, la reportera de El programa de Ana Rosa, que también es colaboradora de Ya son las ocho, ha tenido que revelar a Sonsoles Ónega por qué la mintió sobre su edad. Hace unas semanas que la presentadora le preguntó cuántos años tenía y la periodista dijo que 32, una 'mentirijilla' que se fue haciendo cada vez más grande y que ha tenido que explicar por los numerosos titulares que ha acaparado. "Mentí, pero no lo hice pensando que estaba diciendo una gran mentira. No lo hice conscientemente porque si me quito años me quito bien. No creo que esté en una edad para quitármelos. Con los nervios dije que tenía 32 años y después me llamó mi madre y me preguntó: '¿Pero por qué dices que tienes esos?'", ha expresado la pareja del exguardia civil, añadiendo que en sus perfiles sociales tiene fotografías donde se puede ver perfectamente cuál es su edad pero que "de repente se hizo una bola enorme".

Además de revelar que su mentira fue un completo "lapsus" y que todavía no tiene edad para quitarse años (aunque no lo descarta a partir de los 40), Marta ha podido celebrar su día rodeada de globos, regalos y felicitaciones de todos sus allegados, amigos, compañeros de trabajo e incluso de Antonio David, que le ha enviado un ramo de rosas rojas a la redacción del programa con sus iniciales y las palabras "te amo". Y aunque la reportera ha comenzado el día un poco mal tras haber quemado su desayuno, lo cierto es que al llegar al trabajo se ha encontrado toda la mesa decorada y llena de regalos. "¡Pero qué bonito como me lo han decorado!", ha dicho en un vídeo mostrando a sus seguidores el detalle de sus compañeros.

Marta ha querido agradecer a los otros redactores del programa llevando unas empanadas y repartiendo unos ricos bombones de chocolate que también ha mostrado en sus perfiles sociales. Eso sí, la periodista ha recibido tanta atención de sus compañeros, que incluso Joaquín Prat ha querido decir a los demás trabajadores de El programa de Ana Rosa que se estaban pasando. "En mi en la vida me han hecho un cebo en este programa porque era mi cumpleaños... Que lo celebramos, que la hemos felicitado todos en el chat... pero os estáis pasando un poquito, ¿no, guapos?", ha dicho el presentador bromeando.

La periodista celebrará con su gente más cercana, "sus amigos y la gente que le quiere" su cumpleaños este viernes en un céntrico restaurante de Madrid, un evento al que se espera que acuda Antonio David Flores. "Puede estar allí, no sé. Es todo lo que puedo decir", ha afirmado Marta en Ya son las ocho, explicando que no sabe si posarán juntos o no porque es una cosa de dos y cada uno puede tener una opinión. Además, la reportera ha explicado que el protocolo de vestimenta para ir a su fiesta es "glam" y que todos deben ir con esa temática. "Os vais a sorprender con los modelitos", ha añadido.

