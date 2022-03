Marta Riesco confiesa cómo ha vivido estos meses tras conocerse su relación con Antonio David Flores

Marta Riesco ha dejado a un lado sus reticencias a hablar sobre su relación con Antonio David Flores y ha decidido sincerarse y explicar cómo ha pasado estos últimos meses tras hacerse público que estaban juntos, además de comentar las palabras de Rocío Flores sobre ella. La reportera de El programa de Ana Rosa ha expresado que de todas las informaciones que se han dicho de ella durante este tiempo hay algunas que tienen un límite. "Hay algunas que te denigran y que hacen que tu imagen quede por los suelos. No hay derecho a que algunos digan lo que quieran sobre ti, voy a ir hasta el final", ha dicho la colaboradora sobre su enfrentamiento con Anabel Pantoja, que quiere que acabe en los juzgados. Del mismo modo, Marta ha asegurado que lo más duro de todo este tiempo ha sido escuchar las cosas y no poder entrar a desmentir nada porque si lo hacía iban a pensar que ella quería ser el foco. "Si entro a decir que es mentira quiero ser protagonista y si no digo nada lo estoy confirmando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que me lo digan", ha dicho en Ya son las ocho.

VER GALERÍA

La prueba que demuestra que la relación entre Antonio David y Marta Riesco se consolida

Marta Riesco ha querido dejar claro que muchas de las cosas que se dicen de ella están provocando que dañen su imagen a nivel profesional y ya no sabe qué hacer para que la dejen en paz, por lo que ha decidido judicializar cualquier tema. "A partir de ahora todo por la vía legal, cualquiera que diga algo que vaya en contra de mi persona es lo que voy a hacer", ha dicho la colaboradora. Además, la novia de Antonio David Flores ha confesado que pensaba que era una persona muy fuerte, pero al final se ha dado cuenta de que no porque todo esto le ha afectado mucho a ella y a su familia.

La periodista ha dicho también que le ha dolido mucho que algunos de sus compañeros de trabajo han cambiado su opinión sobre ella tras revelarse que está con el padre de Rocío Flores, algo que le ha defraudado enormemente. "He llegado a obsesionarme y mirar todo lo que se ha publicado de mí en internet. Insufrible", ha confesado la colaboradora de Mediaset, afirmando que está muy contenta con su trabajo y que espera que le sigan dando las oportunidades que ya se había ganado anteriormente con su esfuerzo y dedicación en el medio. Con más de 15 años ejerciendo su profesión, la colaboradora ha asegurado que su relación con el ex guardia civil no tiene nada que ver para que la valoren de una manera de otra. "Que todo se reduzca a que mi novio sea una persona conocida es lo peor que se puede decir", ha añadido en el programa de Sonsoles Ónega.

VER GALERÍA

De preguntar a Urdangarin a ser entrevistada en directo: Marta Riesco vive su momento más surrealista

Del mismo modo, Marta ha respondido a las últimas palabras de Rocío Flores en las que dijo que no quería saber nada sobre ella. "Solo tengo buenas palabras para ella y estoy cuando ella me necesite. Estoy feliz y siento que no todo el mundo se alegre por mí. El amor es amor", ha afirmado, añadiendo que no hay que forzar las cosas y que el tiempo dirá qué es lo que pasa. Eso sí, Riesco ha dicho que "ojalá" le pidan matrimonio. La reportera, además, ha asegurado que no conoce de nada a Canales Rivera, alguien con quien se le había relacionado en las últimas semanas y que ha podido cumplir dos de sus sueños: bailar la canción que quiso llevar a Eurovisión y tener camerino.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.