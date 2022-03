Rocío Flores cuenta el plan que reunió a Antonio David y Olga en Madrid

Después de varias apariciones públicas junto a Olga Moreno, Rocío Flores ha querido explicar la relación actual que tiene con la que fuera ganadora de Supervivientes. La colaboradora, que estuvo hace una semana de viaje en Marreucos con la expareja de su padre, se ha convertido en el mayor apoyo de la empresaria tras la separación y no dudan en mostrar la buena sintonía que tienen mientras que Antonio David consolida su historia de amor con Marta Riesco. "Me veis más con ella porque mi padre pasa más tiempo en Madrid, coincidimos menos. Realmente estoy el mismo tiempo con los dos. De hecho, este fin de semana he estado comiendo en Madrid con él. Además, también estuve cenando con los dos. Los tres juntos", ha dicho la hija de Rocío Carrasco en El programa de Ana Rosa, afirmando que entre ellos se llevan bien y por eso no tienen ningún tipo de problema en coincidir y pasar un rato en familia. Además, la nieta de Rocío Jurado ha querido aclarar los rumores sobre una supuesta discusión que había tenido la expareja hace unos días por los hijos pequeños de ambos: "Mis dos hermanos tenían colegio y no se podían venir a aquí [en referencia a la capital]", ha relatado Rocío.

La hija de Antonio David Flores ha asegurado que su padre y Olga no han tenido ningún tipo de enfrentamiento, en contra de lo afirmado por Isabel Rábago en Viva la Vida. "No sé realmente de dónde lo saca, pero lo que sí que sé es que mi padre estaba aquí en Madrid y ella tenía que venir el viernes. Mis hermanos tenían colegio y no podían venir, así que no hay ningún desacuerdo. Ellos se quedaron con gente de nuestro entorno y por eso no entiendo esa información", ha dicho Rocío, añadiendo que además mientras ella hizo el viaje junto a la ex de su padre, el ex guardia civil fue quien viajó a Málaga para cuidar de sus hijos.

Sobre una posible buena relación con Marta Riesco u otras parejas que pueda tener en un futuro su padre, Rocío Flores ha querido ser clara y responder a la pregunta que todos los colaboradores le hacen casi a diario: "No tengo ningún problema con Marta, es mi compañera y la respeto. Simplemente me quiero mantener al margen de esa relación sentimental que tengan, al igual que cuando Olga rehaga su vida. En el futuro no lo sé, ahora quiero que mi familia esté bien y que ambos sean felices con quien quieran", ha relatado la nieta de 'la más grande', haciendo hincapié en que no tiene ningún problema con la nueva novia del colaborador.

Rocío ha expresado, además, lo que le parece el vídeo de Salsa Rosa en el que Antonio David Flores y Ortega Cano protagonizaron una gran discusión hablando sobre el trato que le daba a Rocío Carrasco y la adopción de Gloria Camilia y José Fernando. "Voy a ser sincera, no voy a dar la opinión de ese momento. No me pareció bonito por ambas partes. Mirad el vídeo, yo también me quedé a cuadros. Si tengo la opinión de algún familiar, se lo voy a decir en privado y no públicamente. Respeto a ambas partes, a José por encima de todo", ha dicho tajante la hija del que fuera concursante de GH VIP.

