Los detalles del acuerdo de divorcio entre Antonio David Flores y Olga Moreno

Fue una separación lo que se anunció en octubre entre Antonio David Flores y Olga Moreno, aunque llevaban ya un año distanciados, tal y como informaron algunos medios, pero para muchos la reconciliación estaba todavía entre las posibilidades porque no había mención a un posible divorcio y habían pasado juntos y en familia la Nochevieja. Solo unos días después de que se conociera que el ex guardia civil podría estar viviendo en Madrid con Marta Riesco, comienzan a salir algunos detalles del acuerdo legal entre la expareja para poner fin a su matrimonio después de 22 años juntos y 12 de matrimonio. Según ha asegurado esta semana Marisa Martín Blázquez en El programa de Ana Rosa, su intención está clara y ya han puesto el asunto en manos de sus abogados.

- Rosa Benito manda un mensaje a Marta Riesco: 'Antonio David no es de fiar con las mujeres'

VER GALERÍA

"Me aseguran que han puesto en manos de un abogado que haga la redacción de un documento previo al divorcio, porque la situación está ya muy clara", ha asegurado la periodista, a pesar de que explica que Olga pide una condición para terminar su matrimonio legalmente. "Le habría pedido a David, porque David habría querido firmar antes el divorcio y Olga se habría negado, que garantice de alguna manera que ella quedara fuera del delito que le señala en el escrito, el de la acusación de colaboradora necesaria del presunto delito de insolvencia punible del que se le acusa a David", ha detallado Marisa Martín Blázquez. El caso al que hace referencia la colaboradora, es de insolvencia punible y estafa procesal que interpuso contra el ex guardia civil Rocío Carrasco por el impago continuado de la pensión alimenticia de sus dos hijos, Rocío y David, y por el que está obligado a pagar 60.000 euros de fianza. "Él no pagó nunca y en ese procedimiento hay una posibilidad de pedir hasta cinco años de prisión para él", aseguró hace algunos meses Luis Rendueles, abogado de la colaboradora, en El programa de Ana Rosa.

- 'Tengo derecho a rehacer mi vida', Antonio David Flores habla de su separación, de su nueva ilusión y de la relación con su hija Rocío

Ese juicio está paralizado desde hace algunos meses, pero si saliera adelante y Olga fuera declarada culpable, "pide también que la sanción administrativa que le pueda recaer, que garantice que Antonio David Flores se haga cargo". Por lo demás, la ganadora de Supervivientes 2021 no querría entrar en contenciosos y estaría dispuesta a llevar a cabo el proceso lo más indoloro posible para los niños. "Y por último, ella no tiene ningún inconveniente en quedarse con David hijo [de 23 años] y con Lola [de ocho años], y que también facilitaría todas las cosas para que David viera a los niños cuando quisiera", ha comentado la periodista.

VER GALERÍA

- Rocío Flores, del apoyo incondicional a su padre a no querer hablar, por ahora, con Marta Riesco

En los últimos días, Olga Moreno ha entrado en directo al programa en donde trabaja Rocío Flores para darle ánimos a la hija de Antonio David, a la que considera como propia. Mientras tanto, el que fuera colaborador de Sálvame había permanecido algo más alejado de los medios de comunicación: "Llevo tres meses separado, creo que también tengo derecho a rehacer mi vida y a intentar ser feliz. Ha sido un año muy difícil para mí y para los míos y me encuentro en un momento donde quiero estar bien y encontrarme bien, nada más", aseguró ante las cámaras después de varios días de silencio.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.