El enigmático mensaje de Rocío Flores en medio de los rumores de ruptura con su novio

Hacía varios que Rocío Flores no publicaba nada en su perfil público. Ha decidido romper este silencio poco después de que se desatasen los rumores sobre una la posible ruptura con su novio Manuel Bedmar, y lo ha hecho compartiendo una imagen con sus seguidores acompañada de un enigmático mensaje. Según adelantaba la revista Semana de fuentes cercanas a la pareja y tras seis años de relación, Rocío y Manuel podrían haber terminado su noviazgo por motivos de desgaste y no por terceras personas. Aunque hasta el momento, los dos protagonistas aún siguen sin pronunciarse respecto a los rumores de su ruptura.

Rocío Flores no está pasando por su mejor momento tras la polémica con su madre y los focos puestos en Olga Moreno y su padre Antonio David. A ello se suman las especulaciones sobre su situación sentimental y en medio de este maremagnum ha escrito un mensaje en su perfil público que podría interpertarse como una pista de su situación actual con Manuel Bedmar. "Valora a la gente que suma en un mundo que resta", reflexionaba Rocío. Una frase que no ha pasado desapercibida y que ha avivado aún más los rumores. Ante las palabras de la hija de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera ha reaccionado a su enigmático mensaje mandándole todo su apoyo y halagando a la protagonista: "Guapísima por fuera, más aún por dentro. La frase, me encanta. Y tú aún más, Rocío Flores Carrasco. Cada día me gusta más como lo haces en tu colaboración, en El programa de Ana Rosa", respondía la que fuera mujer de Pedro Carrasco.

Por su parte, Manuel Bedmar, también ha estado activo en sus redes sociales y ha publicado una foto de él en el coche en blanco y negro, con una canción de fondo que han hecho saltar las alarmas porque decía lo siguiente: "Y si te casas te interrumpo la boda, te deseo lo mejor y lo mejor soy yo, persona que te quiera como yo no existe, tú me amas no digas que no, dime lo que sentiste cuando me viste", relataba la letra, dejando entrever que Manuel seguiría queriendo a Rocío a pesar de la situación actual. De hecho, hace unos días se conocía que Flores había dejado de seguir en redes a Bedmar, algo significativo que, por el momento, él no ha secundado y sigue manteniéndola entre sus perfiles seguidos.

La única persona que hasta ahora se ha pronunciado al respecto ha sido la tía de Rocío Flores, Gloria Camila. La colaboradora lo hacía de forma esquiva y asegurando que no había hablado con su sobrina, pero que "no sabía nada" de lo ocurrido: "Conozco a Manuel y es un súper buen chico. Atento, amable... No tiene nada que ver con la tele, trabajador... Yo tampoco me lo esperaba. De ser cierto, no me lo esperaba y me daría mucha pena porque hacían una pareja súper bonita y congeniaban muy bien. De ser así", hablaba en el programa en el que colabora, Ya son las ocho, recalcando que ella no estaba "confirmando nada".

