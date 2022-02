¿Ha roto Rocío Flores con su novio Manuel Bedmar?

Desde hace unas horas se especula con la posibilidad de que Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, podrían haber puesto punto y final a su relación depués de seis años de noviazgo. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado acerca de la ruptura, pero según ha adelantado la revista Semana de fuentes familiares, la pareja habría roto su relación y los motivos habrían sido el desgaste de la relación y no la existencia de terceras personas. Al parecer la pareja llevaba inmersa en una crisis desde el pasado mes de septiembre y los continuos viajes de Rocío a Madrid por motivos laborales podrían haber hecho que la colaboradora de Ana Rosa pudiese replantearse un futuro más cerca de la capital, una idea que al parecer no compartiría su pareja.

Nada hacía presagiar una ruptura esta pareja, que parecía muy estable desde que hace año y medio hubieran dado el paso de irse a vivir juntos a una casa en una exclusiva urbanización de Málaga. Un hecho que vino a demostrar que Rocío y Manuel estaban más enamorados que nunca y prueba de ello es que el pasado verano su novio decidiera tatuarse el nombre de Rocío en su piel. Sin embargo, son muchos los frentes que ha tenido que abordar la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en los últimos meses. Desde hace un año atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida desde la emisión del documental de su madre, Rocío Carrasco, y sus explosivas declaraciones, así como la separación de su padre de Olga Moreno, la persona que la crió y ha sido un pilar fundamental en su vida. Además de refugiarse en su familia, su novio, el malagueño Manuel Bedmar, de 26 años, había sido su máximo apoyo en este momento tan complicado que estaba y ella misma le daba públicamente las "gracias por encima de todo".

No obstante, los últimos acontecimientos y las continuas declaraciones de su madre en las últimas entregas de Montealto no han hecho más que mermar el ánimo y las fuerzas de la hija de Antonio David, que hace unos días rompía a llorar en televisión después de que su madre dijera que prefería dejar a su hija a un lado. "La puerta sigue cerrada. Ya es tarde. Lo tengo presente desde hace muchos años...Estoy cansada de llorar, ya. Me veo sometida a una presión... que ya he tocado fondo", decía entre lágrimas Rocío Flores. En las últimas semanas y tras someterse a una operación estética, la nieta de Rocío Jurado ha estado viviendo en la casa familiar de Málaga, donde continúa residiendo Olga Moreno y su hermanos, David Flores, y Lola.

No es la primera vez que planean rumores sobre una crisis entre ambos, pero significativo es que Rocío Flores haya dejado de seguir a Manuel Bedman en las redes sociales, algo que de momento él no ha hecho, aunque la colaboradora de El programa de Ana Rosa continúa conservando sus fotografías y mensajes con él en su perfil público. La última instantánea que compartió junto a Manuel data de julio de 2021, donde la joven presumía orgullosa de la nueva sonrisa de su pareja. Desde entonces el silencio ha sido una constante y no hay ni rastro de él desde el pasado verano en su cuenta oficial. Cuando en septiembre de 2020 decidieron irse a vivir juntos solo había que ver los mensajes que se dedicaban para darse cuenta de lo felices que eran. "Me delata la sonrisa cuando escucho tu nombre", "Te amo hoy y siempre, vida mía", "Juntos es mi sitio preferido", "Mi compañera de vida" o "Nada ni nadie podrá con nosotros". Solo el tiempo dirá si se trata de una crisis o si finalmente han decidido emprender caminos separados.

