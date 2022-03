Marta Riesco desvela que mantuvo una conversación con Olga Moreno tras salir a la luz su relación con Antonio David

Horas después de salir publicadas las primeras fotos de Marta Riesco y Antonio David Flores como pareja, la popular periodista ha concedido una entrevista en su programa de Ana Rosa Quintana para explicar cómo se encuentra y cómo es su relación con el exmarido de Olga Moreno, con quien ha sido fotografiada por primera vez y en actitud muy romántica desde que saliera a la luz su noviazgo el pasado mes de enero. La gran protagonista de estas imágenes no ha podido ocultar la felicidad que vive al lado del exguardia civil. "Estoy muy contenta, más que por quitarme un peso de encima, es porque era el paso siguiente que se tenía que dar y se ha dado", ha admitido con una gran sonrisa.

El comienzo de su relación asegura que fue "turbulento". "Ahora estoy mejor porque me he quitado muchos problemas de encima, lo he pasado realmente mal y ahora estoy en un momento increíble. Recordemos que la colaboradora de Mediaset tuvo que permanecer ingresada por el revuelo mediático que generó su relación, y ahora el único miedo que tiene es revivir lo mal que lo pasó cuando estaba de baja, en el que se llegó a plantear su profesión, "Sigo profundamente enamorada", se ha reafirmado ante sus compañeros de programa sobre el extraordinario momento que atraviesa a nivel personal.

Al contrario de lo que pueda parecer, ella nunca ha querido ser un personaje público. "Me hubiera encantado no ser un personaje público, pero he sido obligada", ha dicho por el hecho de estar con una persona conocida como es el padre de Rocío y David Flores. "Yo no quiero ser un personaje público. Estoy dando la cara, solo estoy hablando de mis circunstancias", asegura. "Me molesta que me hayan convertido en un personaje del corazón”, lamenta mientras afirma que a ella no se le ha respetado como a otras personas o compañeros del medio que también han vivido una relación sentimental.

"No voy a hacer más de lo que he hecho aquí, estar en mi programa y dar la cara, N estoy dando ningún tipo de exclusiva, no me he sentado en el Deluxe, no estoy hablando de la familia de mi pareja, solo estoy hablando de mis circunstancias, de esas fotografías", añade, a lo que ha recibido la réplica de sus compañeros, que obviamente la consideran un personaje público al estar compartiendo su vida con alguien como Antonio David Flores, que es la persona de la que más se ha hablado en el último año en televisión.

La periodista ha vuelto a lanzar una lanza en favor de su pareja ante cuestiones como si les ha pasado factura el haber estado callados durante estos meses de relación. " Como le quiero he tenido que respetar sus tiempos, que eran muy diferentes a los míos, yo no tengo una familia detras, no tengo a unas personas a las que tengo que dar una serie de explicaciones, con lo cuál lo único que he hecho como persona enamorada es esperar". Marta Riesco ha querido resaltar que ambos emitieron un comunicado a las pocas horas de salir a la luz su relación, yo sí que dije estoy enamorada, pero entiende que él no lo gritara a los cuatros vientos para no hacer daño a otras personas. "Él tiene una familia, se llevan fenomenal, a pesar de todo lo que se ha dicho. Él quiere estar conmigo, a la vista está, yo quiero estar con él. Me han hecho más daño otras muchas cosas que que él se vaya a ver a su familia".

Uno de los temas más candentes de la entrevista ha sido la llamada que le hizo Olga Moreno a Marta Riesco un día después de conocerse su relación con Antonio David. La periodista no ha negado que mantuvieran esta conversación, simplemente se ha limitado a decir: "No me voy a pronunciar sobre una conversación íntima entre dos personas’, dando por zanjada esta cuestión. Y sobre el divorcio en curso de la expareja ha preferido no revelar ningún detalle: "Del divorcio se lo tienes que preguntar a él o a ella. No es mi tema".

'Su familia es mi familia'

La idea de casarse y tener hijos sigue entre sus planes y así se lo ha contado a sus compañeros de programa. " Yo me quiero casar, claro, y por supuesto que quiero tener hijos con la persona de la que estoy enamorada", ha reconocido. Por último ha querido enviarle un mensaje a Rocío Flores sobre esa conversación que tienen pendiente. " Yo lo único que puedo hablar con ella es que estoy dispuesta a tener esa conversación con ella. Espero que con el tiempo, cuando las cosas se tranquilicen, ese teléfono se levante. Ella dijo que quería respetar esos tiempos y así será", ha concluido no sin antes recalcar el gran aprecio que tiene por las personas que rodean a su pareja: "Su familia es mi familia".

