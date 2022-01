Olga Moreno asegura que Antonio David Flores y ella no van a firmar el divorcio

Días después de que Antonio David Flores revelase por qué no le había dicho nada a Olga Moreno que estaba con Marta Riesco, la todavía esposa del ex guardia civil ha asegurado que pese a las informaciones que apuntaban en un primer momento a que ya se había puesto en contacto con un abogado para iniciar los trámites legales para poner fin a su matrimonio, el divorcio no está entre los planes inmediatos de la expareja. La ganadora de Supervivientes ha afirmado en la revista Diez Minutos que, de momento, no van a firmar el divorcio y añade que ambos seguirán viviendo en la casa de Málaga que es el domicilio familiar donde vive Lola, la hija que tienen en común, y continúa viviendo David, el hijo de Antonio David y Rocío Carrasco.

Han sido semanas muy difíciles para Olga Moreno tras conocerse la relación sentimental que mantiene el padre de su hija, Antonio David Flores, con la periodista Marta Riesco. El exconcursante de GH VIP 7 confirmó que efectivamente Olga no sabía nada de su relación con la colaboradora del programa de Ana Rosa Quintana y se mostró arrepentido de no habérselo dicho. "Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. o sabes si decírselo es lo mejor o no, precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho".

Por su parte la empresaria andaluza ha optado por refugiarse en su círculo más cercano para superar este duro bache. Recientemente la pudimos ver acompañada de sus hermanas en Sevilla y el pasado fin de semana junto a Rocío Flores, que está siendo un pilar fundamental en su recuperación. Juntas compartieron una comida familiar el pasado domingo que quisieron compartir con sus seguidores, dando muestras de que nada va a cambiar en su relación.

Entretanto, Marta Riesco, que estos días se encontraba en Vitoria para tomar declaración a Iñaki Urdangarin, se ha convertido en inesperada protagonista después de que comenzara a rumorearse su posible ruptura con Antonio David y la noticia inundara las redacciones de todos los programas de Mediaset. El hecho de que Antonio David se alojara en un hotel durante su estancia en Madrid hizo saltar todas las alarmas, pero no ha sido ella, sino su compañero de Mediaset Miguel Ángel Nicolás quien ha desmentido que la pareja hayan puesto fin a su relación enYa son las ocho. "Sí que es cierto que Antonio David estuvo el jueves allí durmiendo (en un hotel), fue una cosa puntual y no tiene nada que ver con Marta. A día de hoy siguen juntos, no ha habido crisis ni ruptura y próximamente supongo que los veremos por fin juntos, o de la mano", ha concretado el colaborador para dar por concluidas las especulaciones entorno a la que se ha convertido en una de las parejas del momento.

