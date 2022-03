Rocío Flores confiesa qué le parecería la boda de su padre con Marta Riesco

Rocío Flores, que hace unas horas ha explicado el motivo de su cambio de imagen, ha confesado lo que le parecería que su padre se casara próximamente con Marta Riesco. La nueva novia de Antonio David relató hace unas semanas lo mucho que le ilusionaría una boda con el ex guardia civil e incluso tener hijos con él, algo que la hija del colaborador no tiene muy claro. "Que cada uno haga con su vida lo que quiera, es mi opinión personal, pero creo que no es el momento. Como no soy yo la que tiene que decidir en la vida de los demás, que cada uno haga lo que quiera", ha dicho, afirmando que ya no tiene edad para llevar las arras en el caso de que se lo que pidieran. "No sé si iría. De verdad, que no lo se. ¡Es que de momento espero que no se casen! No creo que sea de hoy para mañana...", ha añadido tajante la nieta de Rocío Jurado en El programa de Ana Rosa.

VER GALERÍA

Rocío Flores responde a Rocío Carrasco entre lágrimas: 'La puerta con mi madre está cerrada'

Además de que Rocío ha asegurado que "ve más factible" y prefiere ser madre y casarse ella antes que lo volviera a hacer su padre, la hija de Antonio David Flores ha relatado que está en un momento en el que no sabe cómo decir las cosas porque comente lo que comente no sabe "cómo va a caer". "Siempre lo he dicho, quiero ser madre joven, que también lo dije antes en Supervientes", ha explicado la colaboradora, asegurando que no se pone en la tesitura de tener un nuevo hermano, fruto de la relación del exguardia civil y su novia. "Pienso más en el presente que en el futuro. Que venga lo que tenga que venir", ha reseñado.

Apesar de que Rocío no había puesto atención en los pasados días al tema de Marta, en su estreno como colaboradora de Ya son las ocho ha comentado que lo que ha visto está "muy bien" y que si ese es el sueño de la novia de su padre, "que luche por él". "No me veo bailando este verano la canción, soy más de reggaeton", ha reconocido la hija de Antonio David en el programa de Sonsoles Ónega. Al final del espacio, en primicia, la nieta de la intérprete de Señora ha podido escuchar cómo suena el remix ahora de la novia de su padre y expresar lo que verdaderamente le ha parecido: "Siendo honesta está muy bien. Me gusta la letra y ella canta bien", ha dicho finalmente.

VER GALERÍA

Reportera y ¿cantante? Marta Riesco lanza la canción con la que quería ir a Eurovisión

Por su lado, la reportera de Mediaset ha mostrado a todos lo contenta que está con la nueva versión de su tema, asegurando que es un sueño cumplido. "Ojalá poder haber hablado con esa Marta cantarina de los 18 años cargada de sueños... No importa lo mal que vengan dadas, disfruta de la vida que cuando menos te lo imagines, tu sueño se cumplirá. Y en eso estamos… ¡cumpliéndolos!", ha escrito Marta Riesco, agradeciendo además a la productora y a Mediaset por haber confiado en ella en la regrabación de su tema. La colaboradora ha prometido a todos sus seguidores que la nueva versión de No tengas miedo les va a encantar porque además sabe que muchos de ellos se sienten identificados con la canción. "Las mejores cosas de la vida sin duda llegan, cuando menos te lo esperas...", ha terminado la periodista en una publicación en la que puede verse cómo graba en el estudio.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.