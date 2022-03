Reportera y ¿cantante? Marta Riesco lanza la canción con la que quería ir a Eurovisión

Marta Riesco estrena nueva faceta. La periodista de Telecinco ha demostrado ser una persona polifacética, por lo que a buen seguro que sus seguidores no se han sorprendido al anunciar en sus perfiles sociales el lanzamiento de un tema musical. Aunque no es uno nuevo, se trata del que ya interpretó cuando tan solo tenía 18 años y luchaba por el sueño de representar a España en el festival de Eurovisión. Una candidatura que en su momento no prosperó, pero que 15 años más tarde promete traerle muchas alegrías. A pesar de que la reportera ha reconocido que en un principio intentó ocultar de todas las maneras posibles la que fuera su primera aparición en los medios de comunicación, para así protegerse de las críticas, "cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa, rescataron la canción. Al principio me sentí mal me daba vergüenza e incluso me enfadaba", la letra se ha convertido en el himno que representa el momento vital que atraviesa actualmente, "poco a poco me di cuenta que la letra de la canción había vuelto a mi vida, no tengas miedo", dejando claro que nada, ni nadie, la va hacer parar.

Marta Riesco confirma su relación con Antonio David Flores: 'No se puede negar lo evidente'

Marta espera que letra de esta tema ayude a otras personas. "Me emociona que me digáis que os sentís identificado con ella. No tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis", ha escrito. De esta manera, daba la bienvenida a esta nueva etapa profesional, "hoy comienzo a escribir otro capítulo de mi alocada vida", ha finalizado el texto junto a la imagen promocional de este single.

Una canción con un significado muy especial para la colaboradora de Ya Son la Ocho. Por ese motivo, en el programa de Sonsoles Ónegas se la ha querido dedicar a la que ha reconocido como una referente: Ana Rosa Quintana. "Se lo quiero dedicar a Ana Rosa, pues ella es la mujer que conozco que menos miedo tiene", se ha sincerado. Además ha asegurado que con este nuevo paso no quiere restarse credibilidad en su faceta como comunicadora. "Creo que también estamos aquí para entretener". Demostrando así que puede seguir centrada en su carrera en el periodismo, pero sin la necesidad de renunciar a una de sus grandes pasiones, la música. Una nueva faceta de la que ha asegurado que Antonio David Flores esta muy orgulloso

Antonio David Flores sale en defensa de Marta Riesco

Una noticia alegre y que le da a la reportera un nuevo motivo para sonreír. Y es que en lo que se refiere al ámbito personal se encuentra en una situación agridulce. Pues a pesar de que el principio de su relación sentimental con Antonio David Flores estuviera marcado por las dudas y por las múltiples idas y venidas de la pareja, Marta Riesco ha reconocido en público que se encuentra enamorada llegando a confesar que al menos por su parte existe intención de pasar por el altar. Sin embargo, este amor que la hace tan feliz le ha pasado factura en muchos aspectos, pues la periodista se ha tenido que enfrentar al escrutinio mediático, desde los rumores de montaje para lanzarse a la fama, hasta la desaprobación por parte de algunos de sus compañeros de profesión. Circunstancias que la llevaron a tomar la decisión de estar un tiempo retirada de los platós para cuidar de su salud mental. Igualmente, también ha tenido que ver como cómo se producía un distanciamiento con Rocío Flores, hija de su actual pareja, y que, hasta el momento en el que se hizo público el noviazgo, era su buena amiga dentro del mundo de la televisión.

