Rocío Flores responde a Rocío Carrasco entre lágrimas: 'La puerta con mi madre está cerrada'

Rocío Flores se ha sentado en El programa de Ana Rosa un día después de las sorprendentes declaraciones de su madre, Rocío Carrasco, en este mismo espacio de Telecinco. La joven, de 25 años, ha respondido a su progenitora con rotundidad, pero entre lágrimas. Ha comenzado su intervención muy nerviosa y según avanzaba la conversación con Joaquín Prat su emoción iba en aumento. Según ha dicho, la entrevista de ayer de su madre "no cambia las cosas" entre ellas, pues sabe desde hace años que la situación es irreversible. "Llevo mucho tiempo con ese pensamiento, mucho tiempo. Y más con el documental y ahora otra vez con lo mismo", ha manifestado con tristeza. "Esa puerta va a seguir cerrada por mi parte", ha asegurado en referencia a una posible reconciliación.

- Rocío Flores responde como nunca a su madre: 'Si un día cuento mis vivencias, se cae España'

La colaboradora cree que la decisión de su madre de dejarla "a un lado" llega muy tarde. "Me hubiese gustado, de corazón, que me hubiera dejado a un lado desde el minuto uno que se planteó hacer su documental", ha confesado. "Me hubiese gustado mucho y ya... lo hecho hecho está. Ya es tarde", ha añadido. Aun así, intenta ver el lado positivo de la postura de Rocío Carrasco. "Si de esta manera se logra que al fin, tanto por su parte como por parte de las personas de poder, me dejen respirar un poco pues ya está", ha añadido, y Joaquín Prat se ha comprometido a no hablar más en El programa de Ana Rosa de aquel episodio tan doloroso entre madre e hija.

- Rocío Flores, rotunda con Rocío Carrasco: 'Alejada de mi madre llevo mucho tiempo y no por lo que yo he dicho'

"Estoy cansada de llorar, ya. Me veo sometida a una presión... que ya he tocado fondo. Yo respeto lo que cada persona haga y también me gustaría que se me respetara a mí", ha continuado la colaboradora. También ha explicado que en estos momentos sufre por ella principalmente, pero también por sus hermanos, David, de 23 años, y Lola, de nueve. "Tengo dos hermanos, me duelen los dos, me duelen muchas cosas también por ellos", ha lamentado.

Las declaraciones de Rocío Carrasco sobre su hija

Rocío Carrasco aseguró ayer que ver a Rocío Flores en televisión "no es plato de buen gusto" porque se sigue hablando de aquel episodio entre madre e hija que marcó un antes y un después en su relación. "Y al final eso lo único que genera es dolor. Dolor en ella, dolor en mí y dolor en todo, porque tengo que revivir otra vez lo mismo", dijo. Por eso, decidió hacer pública la decisión que había tomado al respecto. "Creo que ha llegado el momento en el que a mi hija la voy a dejar a un lado". Sin embargo, estas palabras no significan que se haya abierto la puerta de una posible reconciliación. "Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y que cada uno sea consecuente y que cada uno sea consciente. No te puedo decir más. Necesito tiempo... Es una puerta, simplemente. Y esa puerta, de momento, se va a quedar así".

A la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco le encantaría "reescribir" su historia. "Si pudiera, mis hijos, hoy por hoy, estarían conmigo", aseguró, al tiempo que hacía autocrítica. "Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata, cometí el error, me refiero, porque no quería causar daño a dos niños pequeños. Cometí muchos errores... pero si yo todo eso lo pudiera reescribir, hoy por hoy, la cosa sería diferente. Lo que pasa que ya, desgraciadamente, no puedo", lamentó.

