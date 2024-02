La divertida fiesta de cumpleaños de Gloria Camila bailando y cantando con Rocío Flores y su prima Rosario Mohedano

Loading the player...

Gloria Camila Ortega ha vivido un fin de semana lleno de emociones en el que ha disfrutado de una doble celebración: su 28 cumpleaños y la inauguración de su firma fashion, BAKKUS. La hija de Rocío Jurado ha querido reunir en este día tan importante a todos sus familiares y amigos, que no han dudado en estar a su lado mostrándole su apoyo. Tras el desfile de su colección de ropa, han festejado su aniversario por todo lo alto. Rosa Benito y Rosario Mohedano, no han parado de bailar e, incluso, esta última se ha subido al escenario a cantar. Uno de los momentos más especiales ha sido cuando José Ortega Cano ha sacado una tarta y ha ayudado a su hija a soplar las velas mientras le canta el Cumpleaños feliz. ¿Quieres ver todos los momentos de la celebración? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

