Gloria Camila habla como nunca de su adopción y de cómo ha influido en su vida adulta

Gloria Camila ha hablado como nunca antes de su adopción. La influencer llegó a España en 1999 cuando tan solo tenía tres años junto a su hermano mayor José Fernando (30). Tal y como ha compartido a sus seguidores, piensa que el hecho de ser adoptada es algo que le ha marcado a lo largo de su camino, e, incluso, le ha creado conflictos internos que está pudiendo resolver gracias a la ayuda de un profesional de la salud mental. “Es de lo que más hablo en terapia. Hasta que no empecé a acudir no entendía qué me pasaba o esa sensibilidad que tenía. Llevo mucho tiempo sufriendo por esto”.

La que fuese concursante de Supervivientes 2017 también ha declarado que a pesar de estos problemas mencionados anteriormente, siempre estará agradecida a José Ortega Cano y a la recordada Rocío Jurado por haberle brindado la oportunidad de comenzar de cero y tener un hogar repleto de amor. “Yo no sé porque nosotros estábamos en un orfanato o en adopción, pero cuando viene una familia que nos quiere dar cariño y cobijo nosotros lo vemos como algo positivo. Es como una luz para empezar una nueva vida”.

Rocío Carrasco se rompe al recordar el motivo por el que se rompió la relación con Gloria Camila

Al contrario que otras muchas personas adoptadas que tienen interés en saber más de sus raíces, la tertuliana televisiva nunca ha querido ponerse en contacto con sus padres biológicos, puesto que considera que los Ortega y los Mohedano son los suyos a pesar de que no tengan la misma sangre. “Estoy muy agradecida por todo lo que me han dado. Mi única familia es la que me ha querido y la que me ha cuidado”.

Otro de los aspectos que más interés ha suscitado es saber cómo el torero y ‘La Más Grande’ le explicaron cuál era su origen. Una conversación que nunca ocurrió porque supo que era adoptada por otros niños del colegio. “Nunca lo he hablado con ellos”. Eso sí, tenía una confidente a la que podía consultar cualquier tipo de duda: su cuidadora Carmen Ruano. “Tenía una confianza con ella increíble. Fue ella quién me lo enseñó todo”.

2023, un año repleto de cambios para Gloria Camila

2023 ha sido un año un tanto complicado para Gloria Camila. En enero, la influencer confesó que sufría algunos problemas mentales que se habían visto acentuados por las constantes críticas que recibía en el mundo online. Para tratar de cuidarse se puso en manos de un psicólogo y cerró sus redes. De la misma manera, dejó de colaborar de manera tan continuada en programas de televisión.

El preocupante mensaje de Gloria Camila, más vulnerable que nunca: ‘Tengo mucha ansiedad y no creo en la felicidad’

Además, ha buscado un nuevo rumbo laboral y ha empezado a estudiar el grado universitario de Derecho. Una decisión que puso muy contento a su padre, con el Gloria que siempre ha estado muy unida. Sus otros grandes apoyos son su novio, David García; su hermano mayor, José Fernando; y el pequeño José María, fruto del matrimonio del diestro con Ana María Aldón.