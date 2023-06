El preocupante mensaje de Gloria Camila, más vulnerable que nunca: ‘Tengo mucha ansiedad y no creo en la felicidad’

Desde hace un tiempo, Gloria Camila no está pasando por su mejor momento. Tras su participación en el programa Pesadilla en el paraíso, la joven de 27 años tomó la decisión de mimarse y sobre todo, cuidar su salud mental. Se apartó de los focos e incluso estuvo un tiempo desaparecida y sin compartir contenido en sus perfiles sociales. Ahora, ha querido ser sincera y contar cómo se encuentra y ha confesado que está atravesando una difícil etapa: "A veces estoy muy bien, otras muy mal, y en ocasiones ni siquiera sé en qué día estoy".

Gloria Camila, con total sinceridad, ha contado que hay varios asuntos que le están sobrepasando en estos momentos de su vida y ha compartido abiertamente con sus seguidores que está experimentando un período de ansiedad. Una situación que le está provocando distintos trastornos en su vida como querer comer todo el tiempo e incluso "no dormir bien del todo y soñar cosas raras que luego no le suelo mencionar a nadie".

A pesar de ello, la influencer ha querido dejar claro que ella no se va a rendir: "Sinceramente lucho cada día por estar bien y apartar todo aquello que no me aporta nada", e incluso, ha querido dejar claro que se refiere tanto a las cosas como a las personas. A corazón abierto, la hija de José Ortega Cano ha querido ser lo más sincera posible y ha admitido que es consciente de todos sus defectos, aunque para ella son también sus virtudes.

Tal y como ella misma ha relatado, su mayor problema es entregarse a las personas al 100%: "A veces soy imbécil y me estampo con una pared. Soy muy sensible, lo siento todo muchísimo. Un poco caprichosa, madura, pero muy niña (no quiero crecer ni madurar), ni acepto que tengamos un final... eso me consume mucho". También ha dejado claro que pensar en "que habrá otra vida, con otra forma" y otro sentido, le hace sentir en paz.

La joven de 27 años está en un mal momento en el que ella misma ha reconocido que, al ser muy sensible, le resulta muy difícil de manejar todo lo que está sucediendo en su vida, ya que incluso ha llegado a ser muy tajante al hablar sobre lo que significa para ella la felicidad: "Desgraciadamente yo no creo en la felicidad. Al menos en la felicidad permanente/ entera. Siempre pienso que estar no es lo mismo que ser".

Ha zanjado el tema asegurando que lo más importante para ella, son las personas que le hacen feliz: "Puedo estar feliz hoy, pero realmente no soy feliz. Me faltan cosas/ personas/ actitud para ser feliz. Aunque también digo que estando con personas que te hacen estar feliz, ya son puntos ganados". Unas declaraciones que han preocupado a su séquito de seguidores.

