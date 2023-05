Gloria Camila explica los motivos de su ausencia en la Comunión de su hermano José María

Gloria Camila fue la gran ausente en la Primera Comunión de su hermano pequeño José María, nacido del matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Aunque tras la misa pudimos ver a la joven influencer reunirse con su padre y otros familiares en una cafetería, no se unió a ellos en la celebración posterior. A través de su perfil público, la tía de Rocío Flores ha querido aclarar los motivos por los que no estuvo junto al torero y el niño en tan señalado día.

"Obviamente estaba invitada a la Comunión de mi hermano. Iba a ir a la iglesia, pero me pusieron unos exámenes y yo no podía cambiar la fecha. Si no me presentaba perdía la oportunidad. Me hubiera encantado estar, pero a veces no se puede", ha explicado haciendo referencia a sus pruebas del grado universitario de Derecho en el que se ha matriculado tras dejar por un tiempo su trabajo como colaboradora de televisión.

José Ortega Cano y Gloria Camila responden a la entrevista de Ana María Aldón en ¡HOLA!: 'Si ella dice que la hemos manipulado será para mejor en todo caso'

Posteriormente, hubo un banquete con los familiares más cercanos, pero Gloria decidió no asistir porque su relación con Ana María Aldón y su hija Gema es tensa. "Yo, evidentemente, en otras circunstancias no me hubiese importado ir, pero iba a ser muy incómodo y creo que tampoco era necesario estar en una comida en la cual no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir para estar con algunas personas que me han faltado al respeto o que han hecho comentarios que no son ciertos".

Así ha sido el reencuentro de Ana María Aldón y Ortega Cano en la Comunión de su hijo, José María

Cabe recordar que la diseñadora de moda ha declarado en varias ocasiones que Gloria Camila no le había brindado apoyo y cariño el tiempo que duró su matrimonio con el diestro. La que fuese participante de Pesadilla en el Paraíso por su parte también aseguraba que ella había sufrido ciertos desplantes de Ana María y Gema. Un conflicto que sigue latente.

Finalmente, Gloria ha subrayado que tiene un vínculo muy estrecho con el pequeño José María y que le ha prometido hacer algún plan divertido otro día para festejar su Comunión. "Ya le he dicho a mi hermano que haremos otra cosa. En los descansos de los exámenes hable con mi padre y con él y le desee mucha suerte y le dije que le quería muchísimo. Luego estuve pendiente y me mandaron muchas fotografías y vídeos, no hace falta estar en persona para quedar bien".

Loading the player...

Todas las imágenes del reencuentro de Ana María Aldón y Ortega Cano en la Comunión de su hijo