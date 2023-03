Gloria Camila se rompe al confesar sus problemas de salud mental y toma una tajante decisión

Gloria Camila está al límite, y la dura etapa que atraviesa ha hecho que termine detonando este jueves. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha abandonado las redes sociales tras confesar los serios problemas de salud mental que arrastra desde hace varios meses y después de que la justicia haya dado la razón a su hermana Rocío Carrasco en su batalla judicial. A sus recién cumplidos 27 años ha tenido que afrontar complicadas situaciones por las que su estado emocional se ha visto resentido hasta el punto de padecer problemas de ansiedad y depresión, que le han llevado a ser medicada y a recibir ayuda profesional de especialistas. "Llevo desde julio del 2022 en terapia, con una psicóloga maravillosa, y desde diciembre 2022 en terapia con una psiquiatra", ha expresado en su perfil antes de desactivar la cuenta.

La colaboradora ha tomado la decisión de alejarse del mundo virtual y desconectar durante unas semanas, pues las críticas y comentarios hirientes que recibe a diario han agudizado sus dolencias, a las que se suma la anorexia nerviosa que padeció meses atrás. Tal y como ha revelado en un comunicado en el que ha adjuntado una imagen en blanco y negro de su rostro con gesto apenado que evidencia su dolor, sus problemas de salud mental se agravaron a raíz de su exposición en el reality Pesadilla en el paraíso, del que fue expulsada a mediados de octubre del pasado año. De aquella experiencia televisiva salió, según ha contado, con un 90% de ansiedad, algo que hizo que no pudiera salir de ecasa durante tres largas semanas "llorando día sí, día también": "No vi nada ni me informé de nada de lo que había pasado en mi ausencia, solo estuve al lado de los míos y apoyándoles en todo", ha agregado.

A día de hoy, pasados cinco meses de aquello, le han tenido que subir la dosis de medicación por las "pesadillas heavys" que tiene y por el nerviosismo que siente con frecuencia y a diario, así como "por no encontrar soluciones y por sentirme asqueada y odiada por la sociedad en la que vivimos". Antes de despedirse de su comunidad virtual, Gloria ha puesto nombre y apellidos a lo que le ocurre, algo que le imposibilita ver la luz ahora mismo: "Tengo un cuadro ansioso depresivo".

En el extenso mensaje que Gloria ha transmitido a sus seguidores también ha hecho referencia a Rocío Carrasco, a su docuserie en particular: "Hoy he decidido que ni puedo ni merezco el ataque gratuito denigrante que recibo día tras día, sobre todo cuando salió en la televisión la serie documental En el nombre de Rocío. Hay libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar", ha dicho. Estas palabras llegan horas después de conocerse que la mujer de Fidel Albiac ha salido victoriosa del procedimiento judicial que la hija del diestro inició, tal y como adelanta la revista Lecturas.

Según señala la citada publicación, la querella que Gloria interpuso contra la hija mayor de 'la más grande' por falsedad en documento privado y un delito de presentación de documento falso en procedimiento judicial ha sido desestimada y archivada, además de no permitir recurso alguno. Un carpetazo total a las acusaciones de la influencer que se suma al doloroso capítulo vital en el que está inmersa.