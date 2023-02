Gloria Camila estalla tras conocerse que Gema Aldón será una de las concursantes de 'Supervivientes'

La polémica está servida entre Gloria Camila y Gema Aldón. Las dos, fervientes defensoras de sus respectivos padres -José Orega Cano por parte de la primera y Ana María Aldón de la segunda- han comenzado lo que la influencer ha llegado a denominar como "Los juegos del hambre", haciendo alusión a la película protagonizada por Jennifer Lawrence. Y es que, la hija del diestro ha estallado después de que se filtrase la noticia que Gema Aldón es una de las posibles candidatas, aprobadas por la cadena, para ser concursante de Supervivientes 2023, tal y como ha desvelado Yotele. Ante este anuncio, Gloria Camila no ha tardado ni un momento en pronunciarse y dar su opinión al respecto, incluso llegando a desvelar el brutal mensaje que recibió de la hija de la colaboradora el pasado verano.

La hija de José Ortega Cano ha sorprendido con unas directas palabras a Gema Aldón, tras conocerse que la hija de la diseñadora puede ser una de las participantes de la próxima edición de Supervivientes que está a punto de comenzar. Junto a una imagen de la noticia, Gloria Camila ha dicho lo siguiente: "Enhorabuena Gema and company. Os felicito primero por el buen repre que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque lo habéis hecho de p* madre hasta conseguir lo que queríais. Al final, nunca me equivoqué. Espero que recojas mucha yuca", escribía indignada y con cierta ironía la tía de Rocío Flores.

La publicación va acompañada con una canción de fondo de lo más significativa, Rata de dos patas -de Paquita la del Barrio-. Un tema que ha vuelto a la máxima actualidad a raíz de la publicación del último éxito de Shakira -contra Piqué- y su consecuente comparación. La letra de la canción dice cosas como éstas: "Rata inmunda - Animal rastrero - Escoria de la vida-Adefesio mal hecho -Infrahumano - Espectro del infierno - Maldita sabandija- Cuánto daño me has hecho -Alimaña -Culebra ponzoñosa -Deshecho de la vida - Te odio y te desprecio". ¡Ahí es nada!. Además, la hija del diestro ha dejado claro que no se va a "callar más", tal y como ha señalado en otra imagen que ha compartido, en la que salía en blanco y negro.

El brutal mensaje de Gema Aldón a Gloria Camila

Tras sus palabras, y lejos de quedarse solo en eso, Gloria Camila desevelaba el contundente y duro mensaje que le envió en junio de 2022 la joven a la hija de Ortega Cano, con insultos incluidos, dejando claro la malísima relación que había entre ellas y que continúa a día de hoy: "La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir a la cara pedazo de cerda. Sinvergüenza. Ni a mí ni a mi madre ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metas más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre, que lo único que ha hecho estos diez años ha sido ayudarte en todo. Hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca mal a mi madre yo misma me encargaré de cerrártela. Ciao ciao", le escribía en su día. Un polémico mensaje del que se habló en varias ocasiones en los platós de televisión, y al que Gloria respondió bloqueando a la hija de Ana María Aldón.

La posible respuesta de la hija de Ana María Aldón

Por el momento, Gema Aldón no se ha pronunciado a la noticia que han desvelado sobre su fichaje oficial en Supervivientes. Sin embargo, sí que ha compratido una imagen de sus vacaciones en Tenerife a la que ha querido acompañar una frase que podría ir destinada a Gloria Camila: "Ladran, eso significa que cabalgamos". En resumen, las palabras de la hija de Rocío Jurado han confirmado que el conflicto entre las dos está más vivo que nunca y que no haya hecho más que empezar, algo que distancia aún más si cabe también a Ana María Aldón y a José Ortega Cano. De hecho, el pasado 9 de febrero el diestro organizó una fiesta de cumpleaños al hijo que tiene en común con la diseñadora, José María, y su madre no apareció en ningún momento en el lugar en el que se estaba dando la celebración.